Nationalturntag Andi Imhof siegt im Thurgau Die 16-köpfige Urner Delegation startete mit dem 61. Thurgauer Kantonalen Nationalturntag erfolgreich in die Freiluftsaison.

Am 61. Thurgauer Kantonalen Nationalturntag vom Samstag waren 177 Teilnehmer am Start. Darunter auch eine 16-köpfige Urner Delegation. Einmal mehr konnten sich die Nationalturner des Turnvereins Bürglen von ihrer besten Seite zeigen. Zum zehnten Mal konnte sich Andi Imhof als Fest-Sieger des Thurgauer Kantonalen Nationalturntag ausrufen lassen.

Die erfolgreichen Urner Nationalturner vereint. Bild: PD

In der Elite Kategorie A war mit Andi Imhof nur ein Urner am Start, jedoch zeigte der Athlet des Turnvereins Bürglen, dass auch in diesem Jahr der Sieg über ihn führen wird. Imhof zeigte ein ansprechendes Vornoten-Programm. Nach den Maximalnoten im Steinheben und Steinstossen musste Andi Imhof beim Bodenturnen einige Abzüge hinnehmen.

Harter Kampf um den Tagessieg

Bei den Zweikämpfen konnte der Altmeister wieder an Boden gut machen und in den Schlussgang einziehen, dort wartete der Berner Kranzschwinger Marco Iseli vom TV Reutigen. Der Schlussgang war geprägt von Angriffen des favorisierten Urners , die jedoch an der starken Defensive von Iseli abprallten. Somit endete der Gang nach 10 Minuten gestellt, was Imhof zu seinem insgesamt zehnten Thurgauer Sieg reichte.

Mit Fabio Gisler startete in der zweithöchsten Klasse (L2) auch ein Urner. Der junge Haldibergler zeigte einen guten Wettkampf und konnte sich dank eines wuchtigen Sieges im letzten Zweikampf die Auszeichnung erkämpfen. Die beiden Flüeler Turner Valentin Arnold und Markus Ziegler machten sich in der Kategorie Leistungsklasse 1 (L1) ans Werk. Das machten sie so gut, dass beide den Heimweg zweiggeschmückt antreten konnten. Ziegler gelang es sogar, sich einen Podestrang zu erkämpfen, mit Rang 3 gelang ihm ein sehr guter Wettkampf.

Nachwuchs mit vielen Auszeichnungen

Dass die Jugendarbeit der Nationalturnerriege des Turnverein Bürglen zu den besten der Schweiz gehört, zeigten auch die Jüngsten am Kantonalen Nationalturntag. Mit nicht weniger als acht Zweigen in den untersten drei Kategorien gelang ihnen wiederum ein super Ergebnis. Die beiden Podestplätze in der Kategorie Jugend 1 (J1) durch Elias Müller (Rang 2) und Lukas Ziegler (Rang 3) stachen in der starken Teamleistung noch heraus.

Auch die Betreuer waren voll des Lobes für die Athleten: «Wieder vor Zuschauern und ohne Einschränkungen Wettkämpfe zu bestreiten ist eine Freude», so die Aussagen. (pd/RIN)