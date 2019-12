Neat-Baustellen wurden rege besucht – auch in Erstfeld Seit Beginn der Bauarbeiten 1996 lockten der Gotthard- und der Ceneri-Basistunnel rund 1,1 Million Besucher an.

So sah die Neat-Baustelle im Rynächt zwischen Erstfeld und Schattdorf vor fast zehn Jahren aus. Bild: Alp Transit Gotthard (September 2010)

(eca) Kurz nach Baubeginn des Zu­gangs­stollens in Sedrun öffnete im Oktober 1996 das erste Info­zentrum der Alp Transit Gott­hard AG seine Tore. Das Info­centro Gottardo Sud am Südpor­tal des Gotthard-Basistunnels in Pollegio folgte im April 2003, im März 2008 das Infocenter Erstfeld beim Nordportal.

Bei den Zwischenangriffen Amsteg und Faido standen zusätzlich Inforäume für die Baustellenbesuche zur Verfü­gung. Beim Ceneri-Basistunnel wurde im Sommer 2008 in Sigirino ein Infopoint für die Besucher eröffnet.

Gäste aus mehr als 100 Ländern reisen an

Insgesamt besuchten seit 1996 rund 1,1 Millionen Personen die Neat-Baustellen der Alp Transit Gotthard AG, wie das Unterneh­men in einer Medienmitteilung schreibt. Neben Schweizern interessierten sich sehr viele Be­su­cher aus den Nachbarländern für die Neat am Gotthard und am Ceneri. Insgesamt konnten die Baustellenführer Gäste aus mehr als 100 Ländern begrüs­sen: aus Ägypten, China, Grie­chenland über Nepal, Nigeria, Peru und Polen bis zu Südkorea, Tansania, Uruguay und Viet­nam. Dazu kamen zahlreiche Besuche von Politikern, Behör­den, Fachleuten, Projektleitern und Medienschaffenden aus der Schweiz und der ganzen Welt.

Auf grosses Publikumsinter­esse stiessen auch die regelmäs­sigen Tage der offenen Baustel­len. In enger Zusammenarbeit mit den Unternehmungen und den örtlichen Bauleitungen führte die Alp Transit Gotthard AG total 34 «Tage der offenen Baustellen» durch: neun in Sedrun, sechs in Sigirino, fünf in Camorino, je vier in Erstfeld, Amsteg und Bodio und zwei in Faido. Fast 120000 Besucher nutzten an diesen «Tagen der offenen Tür» die Gelegenheit, sich vor Ort über den Bau des Gotthard- und des Ceneri-Basistunnels zu informieren.

Mit dem bevorstehenden Test­betrieb im Ceneri-Basis­tun­nel endet das Kapitel der Neat-Baustellenbesuche. Das Info­centro Gottardo Sud in Pollegio schloss im Juni 2016 seine Türen, das Infocenter Erstfeld ging im Dezember 2016 zu. Das Infozentrum Sedrun wur­de bereits im Herbst 2014 ge­schlossen. Und am Freitag, 13. De­zem­ber, schloss mit dem Info­point in Si­girino das letzte Neat-Besu­cher­zentrum seine Pforten.