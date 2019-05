Urner ergänzt den Vier-Quellen-Weg um eine Attraktion für Wanderer

(pd/bar) Die höchstgelegene dreifache kontinentale Wasserscheide Europas liegt auf 3025 Metern über Meer im Gotthardmassiv, bei einer tischgrossen Felsplatte südöstlich des Witenwasserenstocks und nördlich des Passo dei Sabbioni. Dort treffen sich die Grenzlinien der Kantone Uri, Tessin und Wallis, und die Niederschläge scheiden sich in drei bedeutende Wasserläufe. Dabei beeinflusst nur schon eine äusserst geringe Änderung der Windrichtung den Wasserlauf: Bei Südwind wird der Regen nach Norden geleitet und gelangt via Reuss, Aare und Rhein in die Nordsee. Bläst der Wind von Norden, fliesst das Wasser ins Bedrettotal und von dort via Ticino und Po ins Adriatische Meer. Der Ostwind treibt die Niederschläge via Gerental in die Rhone und von dort ins Mittelmeer. Global existieren nur an drei weiteren Orten vergleichbare geografische Situationen: im Himalaja, in Angola und im bündnerischen Maloja.