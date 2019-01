Trachtengruppe Flüelen ernennt neue Ehrenmitglieder Im Vorstand der Trachtengruppe Flüelen gibt es Wechsel zu verzeichnen. Nach 32 Jahren als Revisorin tritt Bernadette Küttel zurück. Auch in diesem Jahr stehen viele Höhepunkte auf dem Vereinsprogramm.

Diese zwölf Mitglieder haben in der Jahresmeisterschaft am besten abgeschnitten. Der Sieger heisst Toni Briker (fünfter von rechts). (Bild: PD)

An der 79. Generalversammlung vom vergangenen Samstag blickte die Trachtengruppe (TG) Flüelen noch einmal auf das ereignisreiche Jahr zurück. Das Programm führte die Vereinsmitglieder nach Belgien, wo auf dem Campingplatz Wilhelm Tell für tänzerische und musikalische Unterhaltung gesorgt wurde. Am Schuhplattlertreffen in Kirchberg bei Kitzbühel waren die Trachtenleute aus Flüelen ebenso vertreten wie am Trachtenskirennen in Appenzell oder am Uri-Schwyz-Treffen in Rothenthurm.

Intensiv wurde auf einen gemeinsamen Auftritt mit der Musikgesellschaft Flüelen hin geübt. Am Heimatabend in Engelberg oder am Winterfest in Einsiedeln sorgten die Trachtenleute für Begeisterung. Der Jubiläumsanlass im vergangenen Juni im Rudenzpark war ein weiterer Höhepunkt, wo der Auftritt einer befreundeten Gruppe aus Österreich für eine Überraschung sorgte.

Tanzkurse entpuppen sich als Erfolge

«Wir blicken auf viele Auftritte zurück und konnten eine schöne Zeit miteinander verbringen», sagt Präsident Ruedi Zgraggen. Um Jüngere wie auch Ältere fürs Tanzen zu begeistern, organisierte die Trachtengruppe Ende vergangenen Jahres einen Tanzkurs an zwei Abenden. 86 Personen meldeten sich für diesen Kurs an.

Auch das Tanzleiterpaar Andrea Wyrsch und Markus Briker blickten auf das intensive Vereinsjahr und auch auf manch einen spontanen Auftritt zurück. «So viel sei gesagt, unsere Trachtenmitglieder sind flexibel», betont Wyrsch. Aktiv unterwegs war im vergangenen Jahr auch die Kindertanzgruppe, die vier Auftritte und 21 Proben zählte.

Spiel ohne Grenzen steht bevor

Das neue Vereinsjahr dürfte wohl nicht weniger intensiv für die Trachtengruppe Flüelen werden. So wird der Einsatz der Mitglieder am «Priisbeedälä» in Spiringen und am Innerschweizerischen Schwingfest in Flüelen gefragt sein. Auch wird heuer wiederum das «Spiel ohne Grenzen» im Flüeler Aschoren über die Bühne gehen. Dieses findet am 21. September statt.

Die diesjährige GV der Trachtengruppe stand nicht nur im Zeichen der Rück- und Ausblicke, sondern auch der Wahlen. Ruedi Zgraggen, der seit vier Jahren Präsident der TG Flüelen ist, wurde für zwei weitere Jahre im Amt bestätigt. Auch liessen sich Kassierin Lea Zgraggen, Aktuarin Nicole Briker und die Beisitzerinnen Andrea Wyrsch, Madlen Walker und Doris Briker erneut wählen. Vizepräsident Roger Furrer gab aufgrund seines Engagements im Kantonalvorstand seine Demission bekannt. Neu in den Vorstand gewählt wurde David Briker. Das Tanzleiterpaar Andrea Wyrsch und Markus Briker stellten sich ebenso für zwei weitere Jahre zur Verfügung wie auch die Kindertanzleiterinnen Selina Wipfli, Yvonne Gisler und Karin Briker. Während sich Revisor Alois Furrer für weitere zwei Jahre wählen liess, trat Bernadette Küttel nach 32 Jahren im Amt zurück. Zur neuen Revisorin wurde Angelika Wieland gewählt.

Toni Briker wird Jahresmeister

Zur Freude aller Mitglieder wurden Ursi Bricker-Arnold und Alois Herger zu neuen Ehrenmitgliedern ernannt. Sie haben sich 25 beziehungsweise 22 Jahre aktiv im Verein engagiert. Am Schluss der Versammlung wurde die Rangliste der Jahresmeisterschaft für die meisten Probenbesuche und Teilnahmen an Anlässen bekannt gegeben. Auf den 1. Platz schaffte es Toni Briker, gefolgt von Margrith Herger und Ruedi Zgraggen auf Rang 2. Den 4. Platz teilen sich Marie-Theres Arnold und Kari Briker.

Kantonalpräsident Ruedi Brand ergriff schliesslich das Wort und zeigt sich erstaunt darüber, wie viel die Trachtengruppe Flüelen leistet: «Es ist eine wahre Freude zu sehen, was alles für das Trachtenwesen gemacht wird.» (pd/RIN)