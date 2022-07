Neue Filmproduktion Urner Filmemacher Felice Zenoni dreht Doku über Bündner Mineralquellen In Graubünden haben dieser Tage die Dreharbeiten zu einem Dokumentarfilm über die Mineralquellen- und Bädergeschichte des Kantons begonnen. Dort thematisiert der Urner Filmemacher Zenoni auch ein europäisches Unikat.

Dreharbeiten in der Ulricus-Quelle in der Rabiosaschlucht Passugg. Von links: Karin Fuchs, Institut für Kulturforschung Graubünden, Björn Lindroos, Kamera, Felice Zenoni, Regie. Bild: Ramona Keller/PD

Der Altdorfer Filmemacher Felice Zenoni realisiert gemeinsam mit dem rätoromanischen Radio und Fernsehen RTR, 3 Sat und der Mesch und Ugge AG einen Dokumentarfilm im Kanton Graubünden, wie aus einer Medienmitteilung hervorgeht. Der Fokus liege hierbei auf den Bündner Mineralquellen. Diese gibt es im Urner Nachbarkanton zuhauf.

«Graubünden ist ein wahres Eldorado und ein regelrechter Hotspot, wenn es um Mineralquellen in der Schweiz geht», wird Felice Zenoni in der Mitteilung zitiert. Und weiter: «Eine derartige Dichte an Mineralquellen ist aussergewöhnlich. Im Val Sinestra findet man sogar eine arsenhaltige Quelle, ein europäisches Unikum.»

Eine weitere Person aus der Innerschweiz ist für den Film im Einsatz

Weiter stehe die aus Küssnacht am Rigi stammende Historikerin Karin Fuchs sowohl vor als auch hinter der Kamera im Einsatz, und zwar als Fachberaterin. Fuchs ist Projektleiterin am Institut für Kulturforschung Graubünden. Sie hat die Geschichte der Heilquellen und Bäder in Graubünden vom 16. bis zum 19. Jahrhundert akribisch aufgearbeitet. In ihrem 2019 erschienen Buch beschreibt sie über hundert Bündner Mineralquellen.

Noch bevor der Jetset und eine internationale Klientel zu Beginn des 20. Jahrhunderts St. Moritz und andere Destinationen für den Freizeitsport entdeckten, war Graubünden weit herum bekannt für Bäder- und Trinkkuren. Noch heute zeugen Grandhotels und Trinkhallen davon. Bereits im Mittelalter wurden Dutzende von Heilbädern und Trinkhallen von A wie Andeer bis Z wie Zizers genutzt. Einige dieser Bäder kennt man heute noch: Vals, Andeer, St. Moritz, Scuol; andere gerieten in Vergessenheit wie Val Sinestra oder sind ganz verschwunden: Fideris, Disentis oder Tenigerbad. (zgc)