NEUE GESETZE Von der Steuererklärung bis zur Kulturförderung: Das ändert sich 2022 im Kanton Uri Auf das neue Jahr treten verschiedene revidierte oder neue Gesetze und Verordnungen in Kraft. Eine Übersicht.

Das Festival Alpentöne - im Bild die beiden Künstlerischen Leiterinnen Graziella Contratto (links) und Barbara Betschart - sind ein gutes Beispiel für Kulturförderung im Kanton Uri. Bild: Urs Hanhart

Private Organisationen und Kulturschaffende sorgen mit ihrem Engagement und viel ehrenamtlicher Arbeit dafür, dass Uri als Kulturkanton gilt. Unterstützt werden sie vom Kanton sowie den Gemeinden, die Beiträge aussprechen und Infrastrukturen bereitstellen.

Nachdem die Urner Stimmbevölkerung im September diesen Jahres dem Vorhaben zugestimmt hat, erhält dieses Erfolgsmodell der Kulturförderung ab dem 1. Januar 2022 nun eine gesetzliche Grundlage. Das neue Gesetz über die Förderung der Kultur im Kanton Uri bildet die bisherige erfolgreiche Kulturförderpraxis von Kanton und Gemeinden ab. Es führt zu keinen Mehrkosten und respektiert die Autonomie der Gemeinden.

Steuererklärung ab 2022 elektronisch

2019 hat das Urner Stimmvolk Ja gesagt zur Einführung der elektronischen Steuererklärung. Nun ist es so weit: Auf 1. Januar 2022 tritt das entsprechende Reglement in Kraft. Anstelle der bisherigen Lösung mit Excel-Tabelle erfolgt die Steuererklärung dann neu mit «eTax.UR» am Computer, am Tablet oder sogar auf dem Smartphone.

In Zusammenarbeit mit den Mediamatiker-Lernenden der Kantonalen Verwaltung wurde ein Videobeitrag erstellt, der zeigt, wie diese Steuererklärung funktioniert:

Im Video zeigen der ehemalige Fahrradprofi Bruno Risi und seine Frau Sandra, wie «eTax.UR» funktioniert. Quelle: Youtube

Anfang Februar 2022 verschickt die Steuerverwaltung per Post ein Aktivierungsschreiben mit Infos zur Nutzung der elektronischen Steuererklärung an alle Steuerpflichtigen des Kantons Uri. Wer seine Steuererklärung nach wie vor in Papierform ausfüllen will, kann die dafür benötigten Formulare auf den Steuerämtern der jeweiligen Gemeinde beziehen.

Amtliche Publikation wird neu geregelt

Rechtserlasse müssen rechtsgültig publiziert werden, damit sie zumindest dem fakultativen Referendum unterstehen. Da die Geschäftsordnung des Landrats diesen Anforderungen nicht genügte, tritt ab 1. Januar 2022 das Gesetz und das dazugehörige Reglement über die amtliche Publikation in Kraft. Die regeln die amtlichen Publikationsorgane und legen deren Inhalt, Rechtswirkung und Erscheinungsform fest. Dabei wird die bisherige Praxis weitgehend übernommen.

Das Publikationsgesetz regelt überdies das Verfahren der ausserordentlichen Publikation und auch der Gebührenerhebung. Und schliesslich schafft es die gesetzliche Grundlage, um inhaltlich bedeutungslose Grammatik- und Darstellungsfehler formlos berichtigen sowie offensichtlich gegenstandslos gewordene Erlasse aus dem Rechtsbuch entfernen zu können.

Bestehende Gesetze werden angepasst

Neben den bisher erwähnten neu in Kraft getretenen Gesetzen und Reglementen werden per 1. Januar 2022 auch zahlreiche bereits bestehende Erlasse angepasst.

So zum Beispiel das kantonale Landwirtschaftsreglement vom Oktober 2002. Darin werden nun neu die Details für sogenannte flächenbezogene Umstellungsbeiträge sowie Beiträge für emissionsmindernde Ausbringung geregelt.

Auch die Geschäftsordnung des Urner Landrats erfährt per 1. Januar 2022 eine Anpassung. Neu erhält die Ratsleitung die Kompetenz, ausnahmsweise von der Geschäftsordnung abzuweichen, um auch in Notsituationen handlungsfähig zu bleiben. Ausserdem wird neu die Sitzordnung der Ratsmitglieder geregelt sowie die Modalitäten für die Abschreibung von Motionen präzisiert.

Die Zuständigkeiten der Landgerichtspräsidien I und II werden ebenfalls angepasst. Im entsprechenden Reglement ist festgehalten, in welchen Fällen und ab welchen Streitwerten welches Landgerichtspräsidium entscheidet. Neu entscheidet über Scheidungen sowie Auflösungen eingetragener Partnerschaften, wenn diese auf gemeinsames Begehren mit umfassender Einigung geschehen, nicht mehr das Landgerichtspräsidium II sondern das Landgerichtspräsidium I.

Auch das Steuerbezugsreglement wird angepasst. Dies im Hinblick auf die Höhe der Ausgleichs- und Vergütungszinsen sowie die Verzugszinsen.

Hinzu kommt eine Änderung des Reglements zum Gesetz über die Familienzulagen, bei dem der Beitragssatz der Familienausgleichskasse Uri für die Finanzierung der Familienzulagen der Selbstständigerwerbenden auf 1,1 Prozent (vorher: 1 Prozent) des AHV-pflichtigen Einkommens festgesetzt wird.