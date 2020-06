Neue öffentliche E-Ladestation auf dem Dätwylerareal in Betrieb Mit der Investition will die Dätwyler Stiftung einen weiteren Beitrag im Umweltbereich leisten.

Christine Blaser vom Working Point Altdorf ist die erste Benutzerin der E-Ladestation. Bild: PD

(pd/RIN) Die Dätwyler Stiftung unterstützte im vergangenen Jahr die ETH-Woche zum Thema Mobilität. Nun hat sie in einem weiteren Schritt in diesem Bereich investiert. Das Bedürfnis nach Elektroladestationen von Besuchenden und Mitarbeitenden auf dem Dätwyler-Areal hätten aufgrund des Wandels in der Autobranche stark zugenommen, schreibt das Unternehmen in einer Medienmitteilung. Nun steht ab sofort eine öffentliche E-Tankstelle mit zwei Ladestationen für Elektroautos zur Verfügung.