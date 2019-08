Neuer Landrat für Schattdorf: Viktor Nager folgt auf Alex Inderkum SP-Landrat Alex Inderkum tritt aus gesundheitlichen Gründen zurück. Als Nachfolger rutscht Parteikollege Viktor Nager nach.

Viktor Nager (links) rutscht für Alex Inderkum nach. (Bild: PD)

(pd/bar) Die SP Schattdorf teilt mit, dass ihr bisheriges Landratsmitglied Alex Inderkum aus gesundheitlichen Gründen von seinem Amt als Landrat zurücktritt. Alex Inderkum erlitt im Frühjahr 2019 einen folgenschweren Stolpersturz. Auf ärztliches Anraten hin sah er sich deshalb gezwungen, beim Regierungsrat seinen Rücktritt einzureichen. Er konzentriert sich voll und ganz auf seine berufliche Tätigkeit als Therapeut.

«Die SP Schattdorf und die SP/Grüne-Fraktion bedauern diesen Rücktritt sehr», heisst es in einer am Dienstag veröffentlichten Medienmitteilung. «Alex Inderkum hat als Vertreter der SP Ortsgruppe Schattdorf sieben Jahre lang engagiert und mit Herzblut im Landrat und der Fraktion mitgewirkt. Dafür gebührt ihm unser aufrichtiger Dank. Die SP Schattdorf wünscht Alex eine baldige und vollständige Genesung von seinem Unfall.»

Nachfolger mit grosser politischer Erfahrung

Das Proporzgesetz sieht in dieser Situation vor, dass der Kandidat mit den nächstmeisten Stimmen auf der jeweiligen Liste nachrutscht. Das ist auf der Schattdorfer SP/Grüne-Liste Viktor Nager. Er ist pensionierter Schulischer Heilpädagoge, 65 Jahre alt und wohnt seit 26 Jahren in Schattdorf. Bereits als junger Mann interessierte sich Nager für Politik und trat mit gut 20 Jahren der SP Uri bei. Er arbeitete zuerst im Vorstand der SP Altdorf und in der SP-Bildungskommission mit. Von 2000 bis 2014 war er Mitglied der SP-Uri-Geschäftsleitung, die er während zehn Jahren leitete. Er engagierte sich aber auch schon als Junglehrer im Verband der Lehrerinnen und Lehrer, wurde schliesslich deren Präsident und später Lehrpersonenvertreter im Erziehungsrat, dem er neun Jahre lang angehörte. Aktuell ist Viktor Nager Leiter der Wahlkommission der rot-grünen Allianz, welche die Wahlkampagne für die Regierungs- und Landratswahlen 2020 plant und koordiniert.

Viktor Nager ist bereit das Mandat von Alex Inderkum für den Rest der Legislatur zu übernehmen. Er freut sich auf die Mitarbeit in der SP/Grüne-Fraktion und auf spannende politische Diskussionen über die Parteigrenzen hinaus.