Hilfswerk der Kirchen Uri erzielt einen neuen Rekord an Hilfeleistungen Im Vorstand des Hilfswerks der Kirchen Uri ersetzt Ursi Muheim die abtretende Sekretärin Ursi Gehrig. Im vergangenen Jahr leisteten Freiwillige erneut über 4000 Stunden für Menschen am Rande der Gesellschaft. Georg Epp

In einem spannenden Gespräch erfuhren die Teilnehmer der Versammlung mehr über das Innenleben der Luzerner Weihnachtsaktion. Markus Tresch (Bildmitte) tauscht sich mit Maria Egli (links) und Iris Mulle aus. (Bild: Georg Epp, Altdorf, 8. Mai 2019)

Das Hilfswerk der Kirchen Uri, die Nachfolgeorganisation des Kinder- und Familienhilfswerks, freut sich über ein arbeitsreiches und gelungenes Vereinsjahr. Der Titel des Jahresberichtes von Präsident Hans Gnos lautete: «Diakonie – ein Auftrag, viele Aufgaben.» Die Beziehungen zum Seraphischen Liebeswerk in Solothurn (SLS) konnten im vergangenen Jahr gefördert werden.

Im Herbst freuten sich der Vorstand und die Mitarbeiterinnen des Hilfswerks, das aktuelle Leitungsteam des SLS mit der Urner Generaloberin Käthy Arnold an der Spitze zum regen Austausch in Altdorf zu empfangen. Dank der grosszügigen finanziellen Unterstützung aus Solothurn und auch dank grosszügiger Spendengelder konnte Kassier Simon Gnos Mehreinnahmen von knapp 5 700 Franken präsentieren, das sind rund 12 000 Franken besser als budgetiert. Mit Hilfeleistungen von insgesamt 132 000 Franken an 90 Einzelpersonen und Familien erzielte man einen neuen Rekord an Hilfeleistungen.

Leistungen auf hohem Niveau gehalten

Die Geschäftsstellenleiterin Maria Egli präsentierte die Leistungen des Hilfswerks im Detail. Die Unterstützung von armutsbetroffenen Menschen, Begegnungsförderung und die Zusammenarbeit prägten das Geschäftsjahr 2018. Auf der Anlauf- und Beratungsstelle wurden total 622 (+ 105) Beratungsgespräche durchgeführt. Die Abgabestelle Uri von «Tischlein deck dich» verteilte wiederum 30 Tonnen Lebensmittel an 40 bis 50 armutsbetroffene Haushalte. Auch das freiwillige Engagement ist weiterhin hoch, so wurden im vergangenen Jahr 4150 Freiwilligenstunden geleistet. Es wurden Teilnehmerrekorde am beliebten «Adventure Day» registriert. In der Diakonieentwicklung ist man neu ständiges Mitglied im Dekanat.

Die Gesamterneuerungswahlen waren gut vorbereitet. Für eine weitere Amtszeit von 2 Jahren wiedergewählt wurden Präsident Hans Gnos, Vizepräsident Heiri Arnold, Kassier Simon Gnos, Erika Florin, Bruno Tresch (Vertreter Dekanat) und Esther Zgraggen. Von der Sekretärin Ursi Gehrig musste die Demission akzeptiert werden. Einstimmig und mit Applaus konnte Ursi Muheim, Altdorf neu im Vorstandsteam integriert werden.

Die Grüsse der Evangelisch-Reformierten Landeskirche Uri überbrachte Felicitas Schweizer. Sie zeigte sich dankbar für die zahlreichen Begegnungen und die gute Arbeit im Hilfswerk der Kirchen Uri. Der Internationale Flüchtlingstag geht am 15. Juni in Altdorf über die Bühne, ebenfalls am 15. Juni ist der «Adventure Day» geplant und am 30. Oktober will man sich mit dem Dankesessen bei den Freiwilligen des Hilfswerks bedanken.

«Urner haben Angst, Hilfe in Anspruch zu nehmen»

Im Anschluss an die Generalversammlung freuten sich die Sozialarbeiterinnen Maria Egli und Iris Mulle in einem spannenden Gespräch mit Markus Tresch, mehr über die Luzerner Weihnachtsaktion zu erfahren.

Seit 19 Jahren ist Markus Tresch Urner Beirat und das Hilfswerk der Kirchen Uri profitiert jährlich von den hohen Gesuchsbeiträgen. Unter anderem meinte Markus Tresch: «Viele Urner haben nach wie vor Angst und Respekt vor Hilfeleistungen. Oft schämen sie sich, Hilfe in Anspruch zu nehmen.»