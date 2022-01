Neujahrskonzert Junge Talente und ein Appenzeller Gastorchester begeistern in Bürglen Beim Neujahrskonzert brachte die Orchesterwerkstatt Appenzell zusammen mit Meira Mebrahtu, Pascale Römer, Lukas Gysin und Karl Arnold Werke von Mozart, Beethoven und Schubert zu Gehör.

«Für mich verströmt Schuberts Musik einen Hauch von Zuversicht. Die können wir brauchen in dieser Zeit.» Dies gab Roman Walker, Kirchenmusiker in Bürglen und Dirigent der Orchesterwerkstatt Appenzell, den Zuhörerinnen und Zuhörern mit auf den Nachhauseweg. Zuvor haben sie das Neujahrskonzert erlebt, das in der vollbesetzten Kirche St. Peter und Paul in Bürglen am vergangenen Sonntag stattfand. Zuversicht schwang vom ersten Ton an mit und war während der gesamten Darbietung zu spüren: Nämlich jene, dass das kulturhungrige Publikum nach einer in dieser Hinsicht entbehrungsreichen Zeit auf seine Kosten kommen würde.

Die vom Bürgler Kirchenmusiker Roman Walker gegründete Orchesterwerkstatt Appenzell gab ein Gastspiel in Bürglen. Bild: Claudia Naujoks (Bürglen, 23. Januar 2022)

Der Bürgler Organist Karl Arnold machte den Anfang mit dem Klavierkonzert in C-Dur von Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791). Obwohl melodisch unverkennbar, ist aus seinem wohl berühmtesten, 1785 entstandenen Klavierkonzert bereits seine kompositorische Reife spürbar. Man muss schon genau hinhören, will man den charakteristischen, verzierenden Triller am Ende der Phrase hören, so versteckt ist er.

Sehr anspruchsvoll muteten die Koloraturen im Allegro an. Man hatte das Gefühl, noch mehr Noten können nun nicht mehr in den Takt gepackt werden, virtuos gespielt von Karl Arnold. Es war in diesem Satz wie ein Gespräch mit dem Orchester – mal durfte das Klavier mehr sagen, mal das Ensemble. Im Andante spielten auch mal beide gemeinsam. Es lebte vom Vorhalt am Ende der Phrase, wodurch Spannung aufgebaut wurde. Diese löste sich dann wieder im Allegro vivace. Tänzerisch verspielte Figuren warfen sich Orchester und Solist gegenseitig zu. Mit schwindelerregender Geschwindigkeit fegten die Hände des Pianisten über die Tasten.

Mit Musik eine Geschichte erzählen

Das Herzstück des Konzerts war die Romance in e-Moll von Ludwig van Beethoven (1770-1827). Es ist ein Orchesterwerk mit den Soloinstrumenten Klavier, mit wunderschöner Dynamik gespielt von Meira Mebrahtu, Querflöte, sehr gefühlvoll gespielt von Pascale Römer, und Fagott, souverän gespielt von Lukas Gysin, der Mitglied des Orchesters ist und dankenswerterweise kurzfristig für Mauro Telli eingesprungen war. Mit viel Gefühl erzählten die Solisten im Zwiegespräch mit dem Orchester, das sensibel auf sie einging – manchmal dezent begleitend, manchmal als Echo – eine Geschichte, die Sehnsucht verheisst.

Die Gymnasiastinnen Meira Mebrahtu, die seit dem Alter von vier Jahren Klavier spielt, und Pascale Römer, die seit gut acht Jahren Querflöte spielt, brachten die kammermusikalisch angelegte Romance mit grosser Reife und Engagement zum Ausdruck.

Flötistin Pascale Römer, Pianistin Meira Mebrahtu und Lukas Gysin am Fagott. Bild: Claudia Naujoks (Bürglen, 23. Januar 2022)

Aufgeschoben ist nicht aufgehoben

Ob es ein würdiger Ersatz für die ursprünglich geplante Aufführung der Appenzeller Orchester-Suite des Komponisten Hansjörg Römer (*1975) aus Brunnen war, weiss man nicht, denn diese wäre zum ersten Mal vor Publikum gespielt worden. Coronabedingt musste jedoch auf wichtige Mitspielende und damit auf die Premiere verzichtet werden. Aber auf das Urteil von Dirigent Roman Walker sollte Verlass sein.

Nach dem Motto «aufgeschoben ist nicht aufgehoben» liessen sich Besucher und Besucherinnen romantisch hinreissen von Franz Schuberts (1797-1828) fünfter Sinfonie in B-Dur. Das reine Orchesterwerk begann sehr frisch und temporeich mit dem Allegro. Die Motive wurden zwischen den Instrumentengruppen hin- und hergeworfen. Im Andante floss die Melodie wellenförmig im langsamen Walzertakt dahin – nicht gerade traurig, aber ruhig und nachdenklich, nur unterbrochen von kurzen, spannungsgeladenen Intermezzi.

Die Kirche St. Peter und Paul war gut besetzt. Bild: Claudia Naujoks (Bürglen, 23. Januar 2022)

Kulturgesättigt und mit Zuversicht im Herzen

Schön, wie das Ensemble aus erfahrenen und jungen Musikerinnen und Musikern jeder Handbewegung Roman Walkers – der das Orchester in der Zeit gegründet hat, in der er in Appenzell lebte – folgte und vor allem die für diese lautmalerische Musiksorte der Romantik wechselnde Dynamik durch ein perfektes Zusammenspiel mit dem Dirigenten lebendig umsetzte. So entwickelte sich der dritte Satz, ein «Menuetto Allegro molto», auch vom spannungsgeladenen Pianissimo über verhaltenes Crescendo bis zum fulminanten Fortissimo und entliess die begeisterte Zuhörerschaft für heute kulturgesättigt und mit Zuversicht im Herzen.