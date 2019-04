Nicolas Planzer wird neuer Urner Landgerichtsschreiber Die Regierung hat die Nachfolge von Philipp Arnold bestimmt, der neu als Landgerichts-Vizepräsident tätig sein wird.

Nicolas Planzer. (PD)

Der Regierungsrat hat MLaw Nicolas Planzer, Altdorf, in einem unbefristeten Vollzeitarbeitsverhältnis als Gerichtsschreiber beim Landgericht Uri sowie beim Jugendgericht und als Stellvertreter der Gerichtsschreiberin beim Landgericht Ursern angestellt. Dies teilte die Regierung am Dienstag mit.

Nicolas Planzer schloss das Studium der Rechtswissenschaft an der Universität Luzern im März 2016 mit dem Master ab. Anschliessend absolvierte er das Anwaltspraktikum im Kanton Uri und erwarb am 4. Juni 2018 das Urner Anwaltspatent. Seit August 2018 ist Planzer als juristischer Mitarbeiter beim Amt für Justiz im Kanton Obwalden tätig. Die neue Stelle in Uri tritt er am 1. Mai an. (pd/zf)