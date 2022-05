Nidwalden Nidwaldner Covid-19-Helpline ist ab 1. Juni nur noch morgens erreichbar Mit der Abflachung der Pandemie und der Aufhebung der Massnahmen hat das Auskunftsbedürfnis zuletzt stark nachgelassen. Deshalb werden die Helpline-Öffnungszeiten ab 1. Juni auf den Morgen beschränkt.

Aktuell ist die Nidwaldner Covid-19-Helpline von Montag bis Freitag von 8.00 bis 12.00 und 14.00 bis 17.00 Uhr erreichbar. In der Anfangsphase der Pandemie, als die Unsicherheit in der Bevölkerung besonders gross war, stellte das Gesundheitsamt diesen Dienst zusammen mit Zivilschützern auch an den Wochenenden sicher. Per Telefon (041 618 43 34) oder E-Mail (helpline@nw.ch) können Bürgerinnen und Bürger Fragen aller Art zu Covid-19 stellen.

«Zuletzt standen Themen wie Impfung, Zertifikate oder das Testen im Vordergrund», heisst es in einer Mitteilung der Gesundheits- und Sozialdirektion. So müsse in zahlreichen Reisedestinationen gegenwärtig immer noch ein Covid-Zertifikat vorgewiesen werden. Wenn das Zertifikat demnächst auslaufe, sei eine weitere Auffrisch-Impfung oder ein Test unmittelbar vor der Abreise angezeigt.

Mit der verbesserten epidemiologischen Lage und der Aufhebung sämtlicher Massnahmen in der Schweiz sei das Informationsbedürfnis und die Anfragen aus der Bevölkerung stark zurückgegangen, heisst es in der Mitteilung weiter. Deshalb werden die Erreichbarkeitszeiten der Covid-19-Helpline reduziert. Ab Mittwoch, 1. Juni, werden Anrufe und E-Mails noch von Montag bis Freitag jeweils vormittags von 8.00 bis 12.00 Uhr beantwortet. Auch der Schalter der Covid-19-Fachstelle im alten Zeughaus an der Wilstrasse 1 in Oberdorf weist ab diesem Zeitpunkt dieselben Öffnungszeiten auf. (pd/eca)