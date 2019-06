Nik Hartmann wacht über den Leuchtturm auf dem Oberalppass Der Schweizer Fernseh- und Radiomoderator Nik Hartmann wird Ehren-Leuchtturmwärter 2019. Seine Einsetzung findet am 9. August statt.

Nik Hartmann kommt eine grosse Ehre zu Teil. (Bild: Marcus Gyger/SRF)

(pd/pz) 2046 Meter über Meer und fernab von einem Ozean steht der Leuchtturm auf dem Oberalppass etwas quer in der Landschaft. Seit 2016 ernennt die Stiftung Leuchtturm Rheinquelle jährlich aussergewöhnliche Persönlichkeiten aus dem Einzugsgebiet des Rheins zu Ehren-Leuchtturmwärtern und symbolisch zu Schirmherren dieser einzigartigen Landschaftsikone. «Mit der Wahl von Nik Hartmann wird eine Brücke zwischen der Geschichte des Leuchtturms an der Rheinquelle und Hartmanns Wanderformaten geschlagen, die auf eindrückliche, unaufgeregte und unnachahmlich authentische Art und Weise eine lebendige Schweiz zeigen», heisst es in einer Mitteilung.

Hartmann folgt auf Ernst Bromeis

Vorgänger des 47-Jährigen im Amt als Leuchtturmwärter auf dem Oberalppass waren das niederländische Varietee-Duo Mini & Maxi (2016), der niederländisch-schweizerische Künstler Ted Scapa (2017) sowie der Wasserbotschafter und Expeditionsschwimmer Ernst Bromeis (2018).

Der Leuchtturm auf dem Oberalppass hat eine grosse Werbewirkung für die Region. (Bild: Priska Ketterer)

Das leuchtende Wahrzeichen auf dem Oberalppass markiert als poetische Bildikone symbolisch den Anfang des Rheins und soll als aktiver Botschafter der Regionen Surselva und Andermatt/Urserntal möglichst viele Menschen entlang des Rheins erreichen und berühren. Es ist ein Nachbau jenes Leuchtturms, der bei der Rheinmündung im niederländischen Hoek von Holland seinen Dienst versehen hat.

Die Einsetzung von Nik Hartmann als Leuchtturmwärter findet am Freitag, 9. August 2019, auf dem Oberalppass statt. Nach der Übergabe der Insignien ist ein Gespräch im Leuchtturm mit Nik Hartmann und Gästen sowie einer musikalischen Akzentuierung vorgesehen. Der Anlass wird live in die sozialen Medien übertragen.