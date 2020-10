Nun sind alle 90 Isenthaler Bergheimet dokumentiert Als erste Urner Gemeinde hat Isenthal sämtliche Bergheimet filmisch und in zwei Kilbi-Ausstellungen dokumentiert.

«Es war ein Entscheid der Vernunft», erklärt Ruedi Bissig, Präsident von Isenthal Tourismus bezüglich der Absage der Isenthaler Kilbi. Die steigenden Corona-Fallzahlen liessen den Gaststätten und Organisatoren keine Wahl. «Eine Kilbi ohne Volksmusik, Musikkonzert und Kilbibetrieb, das schmerzt natürlich.» Und Peter Gasser, Präsident der Kulturkommission, sagt: «Statt der üblichen 1000 Gäste waren es aber immerhin 200 sehr interessierte Ausstellungsbesuchende. Wir dürfen zufrieden sein, auch wenn wir mit finanziellem Verlust rechnen».

Die Kulturkommission Isenthal in der Kilbi-Ausstellung. Bild: Josef Schuler

Die langjährige Sammlungs- und Ausstellungstätigkeit der Kulturkommission stösst bei der einheimischen Bevölkerung, aber auch bei vielen Auswärtigen auf Interesse. Erstmals durfte die Kommission vor kurzem ihre Archivarbeit einer universitären Forschungsgruppe präsentieren. Das Institut Kulturen der Alpen organisierte eine Tagung, die auch ins Isenthal führte. Unter dem Namen Silicon Mountains ist am Institut für Sozialanthropologie ein Projekt entstanden, das sich mit den Schweizer Alpen im digitalen Zeitalter beschäftigt.

Kommissionsmitglied Markus Aschwanden erläuterte am ersten Treffen anhand einiger exemplarischen Beispiele, wie die Kulturarbeit in Isenthal entstanden ist, wie er mit seinem Bruder Felix eine umfassende Webseite aufbaute, und wie die Informationen des Kulturarchivs zugänglich gemacht wurden. «Damit bleibt das wertvolle Wissen für künftige Generationen erlebbar – auch wenn die Website nur einen kleinen Teil des Fotoarchivs zeigen kann», so Aschwanden.

Diese Kulturarbeit wird auch vom Urner Historiker Hans Stadler gewürdigt. Dieser leitet gegenwärtig im Auftrag der Gemeinde eine Projektgruppe, die fürs Jubiläumsjahr «400 Jahre Isenthal» an einer umfassenden Darstellung der Dorfgeschichte arbeitet. Das daraus entstehende Buch und die entsprechende Ausstellung werden an der Jubiläumsfeier anlässlich der Kilbi 2021 der Öffentlichkeit vorgestellt.