Nur den Turnstundenbesuch bemängelt

«Wer nicht jeden Tag oder mindestens jeden Mittwoch etwas für seine Gesundheit aufbringt, muss eines Tages sehr viel Zeit für die Krankheit opfern»: Mit diesem Zitat eröffnete Präsident Hanspeter Amrhein den Jahresbericht zur 66. GV der Männerriege Flüelen. Damit sprach er in Anwesenheit von 37 Männerturnern und Gäste den unbefriedigenden Besuch der Turnstunden im vergangenen Vereinsjahr an. Dies ist aber der einzige Negativpunkt, denn die Geselligkeit ist auf hohem Niveau geblieben. Das zeigte die sehr gute Teilnahme an polysportiven Anlässen wie Velo-Rallye, Kegeln und Jassen oder an den gut organisierten Events wie Besuch bei der Gipo AG in Seedorf oder bei der kantonalen Fischbrutanstalt in Flüelen.

Höhepunkt im vergangenen Vereinsjahr war die zweitägige Riegenreise an den Lago di Mezzola, nördlich des Comer Sees in Norditalien. Auch dank des an diesem Wochenende gefeierten Sieges der Schweizer Fussballnationalmannschaft gegen Serbien im Rahmen der Fussball-WM bleibt die gelungene Reise in bester Erinnerung.

Norbert Schuler wird neuer Sekretär

Seit dem Rücktritt des langjährigen Riegenleiters Josef Zurfluh leiten vier Turner abwechselnd die Turnstunden in der Halle. Norbert Schuler erklärte sich bereit, neu als Sekretär im Vorstand zu wirken. Emil Ziegler, der bisherige Sekretär, wird sich neu als sportlicher Leiter vor allem um den Turnbetrieb kümmern. Zudem wird er Manager für die Transfers im Bereich Faustball.

Zu Neuverpflichtungen von teuren Spielern wird es aber nicht kommen, denn Kassier Richi Mauri verkündete mit zittriger Stimme einen Verlust von 365 Franken. Weil man den Jahresbeitrag von 30 Franken nicht erhöhte, forderte er die Vereinsmitglieder unmissverständlich auf, den Jahresbeitrag kräftig nach oben zu erhöhen, um die finanzielle Lage zu stabilisieren.

Zwei neue Mitglieder aufgenommen

An der GV gedachte man auch der verstorbenen Kameraden Willy Resch und Edwin Gwerder. Dem Vorstand ist es gelungen, zwei neue Männerturner für die Riege zu motivieren. Mäggi Imhof und Heinz Gerig wurden mit Applaus einstimmig in die Männerriege Flüelen aufgenommen, der Mitgliederbestand blieb somit unverändert bei 52 Turnern.

Die Jahresmeisterschaft bleibt immer bis zur Generalversammlung spannend, denn Zwischenergebnisse werden nicht veröffentlicht. Insgesamt 30 Sportler konnten rangiert werden. Gewertet wurden die Hallenmeisterschaft, der Turnstundenbesuch, das Kegeln, das Jassen und das Velo-Rallye. Vizepräsident Martin Walker gelang es erstmals, die Konkurrenz dank gutem Durchschnitt in allen Disziplinen zu distanzieren. Er verwies den neuen Sportminister Emil Ziegler um 12 und Präsident Hanspeter Amrhein bereits um 33 Punkte auf die Ehrenplätze.

Mithilfe am Schwingfest zugesichert

Die Grüsse des Turnvereins Flüelen überbrachte dessen Präsident Andy Gisler. Er bedankte sich einmal mehr für die Mithilfe am Hafenturnier. Die Männerriege beschloss, auch am Innerschweizer Schwing- und Älplerfest vom 7. Juli in Flüelen mitzuhelfen. Zum Schluss der Versammlung nutzte Sportminister Emil Ziegler die Gelegenheit, um noch einmal für die Verbesserung der Teilnahme an den Hallen-Turnstunden zu werben.