Nur ein Sieg zählt für den FC Altdorf im Abstiegskampf Der 2:1-Erfolg in Willisau hat nicht ganz die gewünschte Wirkung erzielt. Da auch fast alle anderen Teams am Tabellenende gewonnen haben, findet heute Mittwoch gegen Sarnen ein kapitales Heimspiel für den FC Altdorf statt. Ronny Arnold

Der Einsatz von Kartal Cil (am Ball) ist fraglich. (Bild: Ronny Arnold, 24. Mai 2019)

Am gleichen Abend wie der Europa League-Final zwischen den englischen Klubs Arsenal und Chelsea gespielt wird, gibt es heute auf dem Fussballplatz Suworowmatte ebenfalls so etwas wie ein vorgezogenes Endspiel. Der Tabellendreizehnte trifft auf den Tabellenzwölften – der FC Altdorf auf den FC Sarnen. Wer verliert, muss in den letzten drei (FC Altdorf) respektive zwei (FC Sarnen) Spielen nahezu eine weisse Weste halten, um sich mit einem Schlussfurioso dann doch noch zu retten.

Aufgrund des bisherigen Saisonverlaufs der beiden Mannschaften ein äusserst schwieriges Unterfangen. Die beiden Teams trafen in der aktuellen Rückrunde bereits einmal aufeinander. Im Cupspiel vor Ostern gewannen die Obwaldner eine ausgeglichene Partie mit 2:1.

Formkurve des FC Sarnen zeigt nach oben

Die Formkurve der beiden Mannschaften ist ähnlich. Zuletzt waren beide siegreich. Doch das bisherige Fussballjahr verläuft für den FC Sarnen mit bereits 17 erspielten Punkte und dem Weiterkommen im Cup klar erfolgreicher als für den FC Altdorf, der 10 Punkte ergattern konnte. Sarnen hat in den vergangenen drei Spielen fünf Punkte eingefahren. Gegen Hergiswil und Willisau schaute je ein Punkt heraus. Zuletzt konnte die Heimpartie gegen Novazzano siegreich gestaltet werden.

Gespannt darf man auf den Auftritt der Gäste sein, weil die sonst oft tief stehenden Obwaldner werden auf dem eher kleinen Sportplatz Suworowmatte wohl nicht so einfach ihr gefährliches Konterspiel aufziehen können.

Einsatz von einigen Spielern noch unklar

Die Urner ihrerseits müssen versuchen an das Spiel in Willisau anzuknüpfen, bei dem die Urner dank einer starken Defensivleistung, nach zuvor fünf sieglosen Spielen, wieder auf die Siegesstrasse zurückkehren konnten. Zusätzlich ist wiederum eine so engagierte und leidenschaftliche Teamleistung nötig, um dem kampfstarken Gegner Paroli zu bieten. Auf Altdorfer Seite sind für dieses Unterfangen die Einsätze von Cédric Gisler, Toni Pavic, Tobias und Jérôme Kirschenhofer und Kartal Cil noch fraglich.