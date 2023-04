Oberalp Der erste der Urner Alpenpässe öffnet voraussichtlich Ende April Am 28. April soll der Oberalppass für den Verkehr freigegeben werden. Zuletzt fällt die Wintersperre beim Sustenpass.

Die Räumungsarbeiten auf den Urner Passstrassen haben begonnen. Das Bild von 2022 zeigt eine Fräsmaschine auf dem Klausenpass. Bild: Baudirektion Uri

In den Urner Bergen geht der Winter zu Ende. In Absprache mit den Nachbarkantonen kümmert sich die Baudirektion Uri um die Instandsetzung und Eröffnung der fünf Urner Alpenpässe. Dazu gehört neben dem Wegfräsen des Schnees mit grossen Maschinen auch die Montage von Leitplanken und Geländern, Signalisationen sowie Felssäuberungen und Reinigungsarbeiten. Erst wenn alle diese Arbeiten abgeschlossen sind, können die Pässe für den Verkehr freigegeben werden.

Auch mit wenig Schnee viel Arbeit

Zuerst wird die Wintersperre voraussichtlich am 28. April am Oberalppass aufgehoben, wie es in einer Mitteilung des Kantons Uri heisst. Man arbeite seit dem 11. April an der Öffnung des 2044 Meter hohen Passes zwischen Uri und Graubünden. Auch mit wenig Schnee seien die Arbeiten aufwendig und für die Beteiligten nicht ungefährlich. Im Vorjahr wurde die Strasse am 22. April geöffnet.

An den anderen Urner Pässen steht der Start der Räumungsarbeiten kurz bevor. Am Klausenpass (1948 Meter über Meer) wird die Öffnung auf 17. Mai angestrebt. Am Furkapass (2431 Meter) ist eine Teilöffnung bis Tiefenbach auf den 5. Mai vorgesehen. Ganz offen dürfte die Furka voraussichtlich am 26. Mai sein. Am Sustenpass (2224 Meter) dauert die Wintersperre wahrscheinlich bis am 16. Juni. Die Öffnung des Teilstücks bis Sustenbrüggli ist auf den 2. Juni angesetzt. Auch am Gotthardpass (2108 Meter) machen die Räumungsarbeiten Fortschritte. Der bekannteste der Urner Alpenpässe wird aller Wahrscheinlichkeit nach am 17. Mai befahrbar sein.

Abhängig von der Witterung im Gebirge könnten sich die Öffnungstermine um bis zu zwei Wochen verschieben, so die Urner Baudirektion weiter. (dvm)