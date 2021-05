In der Staatsrechnung 2020 macht sich auch Covid-19 bemerkbar: Auf die Pandemie sind Ausgaben von rund 10 Millionen und Einnahmen von 6 Millionen enthalten. Die Einnahmen setzen sich aus der privaten 5-Millionen-Spende von Eva Maria Bucher-Haefner, weiteren Spenden sowie den Beiträgen der Gemeinde an die Fachstelle Covid-19 zusammen. Das ausserordentliche Ergebnis beinhaltet laut der Mitteilung die nicht budgetierten zusätzlichen Abschreibungen der Spezialfinanzierung des Hochwasserschutzes Sarneraatal von 2,5 Millionen Franken. Der Regierungsrat beantragt dem Kantonsrat zudem eine Einlage in die Schwankungsreserve von 11 Millionen Franken, womit diese per Ende 2020 auf 44,7 Millionen Franken geäufnet werden kann. Die Investitionsrechnung weist Gesamtausgaben von 64,7 Millionen Franken und Nettoinvestitionen von 13,0 Millionen Franken aus. Im Budget waren Investitionen von 92,5 Millionen und Nettoinvestitionen von 24,9 Millionen vorgesehen. Den Hauptteil machten die 47,7 Millionen für den Bereich Gefahrenabwehr/Schutzwald/ Wasserbau aus.