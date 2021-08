Obwalden Karl Vogler ist nun definitiv nicht mehr Anwalt und Notar Wie im Amtsblatt verkündet wird, hat der Obwaldner alt CSP-Nationalrat auf den Eintrag im Anwaltsregister und seine Beurkundungsbefugnis als Notar verzichtet.

Der letzte Schritt ist getan. Alt Nationalrat Karl Vogler hat sich aus der Anwalts- und Notariatstätigkeit zurückgezogen. Laut dem aktuellen Amtsblatt wird er auf eigenen Wunsch aus der Anwaltsliste des Kantons Obwalden gelöscht. Zudem hat auch die Notariatskommission mit Entscheid vom 2. August 2021 festgestellt, dass seine Beurkundungsbefugnis durch seinen Verzicht erloschen ist.

Diese Zeiten sind vorbei: Karl Vogler in seinem Büro in Kerns. Bild: Corinne Glanzmann (Kerns, 28. August 2019)

Karl Vogler erzählt auf Nachfrage in bester Laune, wie gut es ihm gehe. Jetzt lebe er seinen langjährigen Wunsch aus und sei Bauer. «Ich habe mit einem befreundeten Ehepaar 35 Geissen, die wir im Sommer in deren Berggut betreuen. Jeden Morgen geht es in der Frühe los». Dazu sorgt Karl Vogler auch selber für das Futter für den Winter. «Ich heue alles im Handbetrieb und ohne Maschinen.» Das sei auch für seine Fitness gut, sagt der langjährige Politiker lachend.

Im Hinblick auf seine Pensionierung habe er im letzten Jahr angefangen, eine Nachfolgelösung für seine Kanzlei in Kerns zu suchen. «Es war mir wichtig, dass sie erhalten bleibt, weil es ja das einzige Anwalts- und Notariatsbüro im Dorf war.» Obwohl es für Anwälte auf dem Land fast genauso schwierig ist, gute Nachfolgelösungen mit dem nötigen Renommee zu finden wie für Ärzte, ging es für Karl Vogler dann doch schnell. Schon am 1. Mai dieses Jahres konnte er seine Kanzlei an die Krummenacher Rechtsanwälte und Notare AG, unter der Leitung von Bruno Krummenacher übergeben. Alle Mitarbeiterinnen samt den Räumlichkeiten wurden übernommen und soweit die Klienten einverstanden waren, auch die Mandate.

Neben seiner Tätigkeit als Bauer übt Karl Vogler nun nur noch einige wenige ausgesuchte Mandate für kulturelle oder karitative Organisationen aus.