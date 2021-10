Obwalden Sarnen will Steuern senken Das Budget 2022 erlaubt es der Gemeinde Sarnen, den Steuerfuss um 0,30 Einheiten zu senken. Entschieden wird am 28. November an der Urne.

Sarnens Finanzchef Beat Odermatt zeigte sich sichtlich erfreut, als er den Vertreterinnen und Vertretern der Sarner Ortsparteien eine Steuersenkung ab dem Steuerjahr 2022 in Aussicht stellte. «Der gute Rechnungsabschluss 2020 und die positiven Prognosen für das Rechnungsjahr 2021 ermöglichen es uns, ins Budget 2022 eine Steuersenkung um 0,30 Einheiten von 4,06 auf 3,76 Einheiten einzurechnen», erklärte der Bankfachmann. Noch 2021 hatte der Einwohnergemeinderat dem Stimmvolk empfohlen, eine aus der Bevölkerung eingereichte Einzelinitiative zur Steuersenkung abzulehnen. Im Gegenzug dazu schlug er einen Steuerrabatt vor. Dies sei ein besser planbares Instrument. Das Stimmvolk folgte dem Rat.

«Das damalige Budget wie auch der Finanzplan hatten, bis ins Jahr 2026 defizitäre Rechnungsabschlüsse prognostiziert», erinnerte Beat Odermatt. Inzwischen aber habe sich das Blatt massgeblich gewendet. «Im aktuellen Budget von 2022 rechnen wir, trotz des Mehraufwands von 3,05 Millionen für eine Steuersenkung, lediglich mit einem leichten Aufwandüberschuss von 489'800 Franken.» In der Tat: Mit der Rechnung 2020 konnte man das frei verfügbare Eigenkapital weiter äufnen, sodass nun 14 Millionen Franken finanzpolitische Reserven und 11,15 Millionen Bilanzüberschuss ausgewiesen sind. Entscheidend aber sei, dass auch der Finanzplan ab dem Jahr 2023 – und bis 2027 – mit leichten Ertragsüberschüssen rechne.

Steuerlich attraktiv bleiben

Odermatt stellte in Aussicht: «Selbst, wenn im Zusammenhang mit Covid-19 nochmals Mehrkosten entstehen sollten, besteht dank finanzpolitischen Reserven aus den Vorjahren genügend frei verfügbares Eigenkapital, um allfällige Nachteile zu kompensieren.» Sarnen gelte als ein aufstrebender Wohn- und Wirtschaftsort. Ein wichtiges Ziel sei es, punkto Steuerbelastung attraktiv zu bleiben. Deshalb auch wolle man die Steuererhöhung des Kantons im selben Umfang ausgleichen. «Wenn das Volk am 28. November an der Urne Ja sagt, werden die Steuerzahlenden im Hauptort zwar nicht weniger, aber eben auch nicht mehr Steuern bezahlen als zuvor», erklärte Odermatt. Dass ein solche Geschenk angenommen wird, ist so gut wie sicher. Die an der Orientierung anwesenden Parteivertreter jedenfalls äusserten zur Steuerfussvorlage weder Kritik noch hatten sie dazu wesentliche Fragen.

Beat Odermatt präsentiert als Finanzchef die Steuersenkung für Sarnen Bild: Romano Cuonz

Mit dem vorgesehenen Aufwandüberschuss von 0,49 Millionen Franken schliesst das Budget 2022 von Sarnen gegenüber dem Vorjahr um 3,2 Millionen Franken besser ab. Die meisten Bereiche schliessen dabei über dem Niveau des Vorjahresbudgets ab. Sowohl Personal- und Sachkosten wie auch der Betriebsaufwand erhöhen sich. Andererseits stellt man auf der Ertragsseite in wichtigen Positionen eine sehr positive Entwicklung fest. Finanzchef Beat Odermatt dazu: «Wir erwarten, dass der Steuerertrag auf 46 Millionen Franken ansteigt, was gegenüber dem Vorjahr eine Zunahme von 6,66 Millionen ausmacht.» Dabei stützt man sich beim Budgetieren auf die volkswirtschaftlichen Rahmenbedingungen für die nationale Wirtschaft.

Investitionen sind tragbar



Bei den Nettoinvestitionen rechnet Sarnen mit insgesamt 6,89 Millionen Franken. Die grössten Ausgaben fallen im Bereich Verkehr bei den Gemeindestrassen (1,13 Millionen), im Bereich Umweltschutz und Raumordnung bei der Wasserversorgung (1,38 Millionen) an. Im Betrag von 1,53 Millionen für Gewässerverbauungen ist auch der Gemeindebeitrag an den Kanton für die Umsetzung der Hochwassersicherheit Sarneraatal von 1,33 Millionen enthalten. Budgetiert ist auch die genehmigte Sanierung und Erweiterung des Gemeindehauses. «Der Einwohnergemeinderat erachtet die Höhe der Investitionen und die Folgekosten daraus in den kommenden Jahren als durchaus tragbare Belastungen», so Odermatt. Wie stabil die Finanzlage in Sarnen ist, zeigt eine wichtige Kennzahl: Trotz Steuersenkung wird das Nettovermögen pro Kopf 2240 Franken betragen.

Im Finanzplan 2023 bis 2027 rechnet Sarnen mit grösseren Projekten. Neben zahlreichen Wasserbauprojekten wird das Schulwesen aufgrund der wachsenden Gemeinde teurer: Die Sanierung des Schulhauses Wilen wird auf 5,8 Millionen geschätzt, ein Ersatzbau (Pavillon) für die Schule Kägiswil auf 3,5 Millionen Franken. Und dann rückt auch die Sanierung und Erweiterung des Gemeindehauses näher. Vorerst einmal sind 5 Millionen Franken im Erhaltungsmanagement Liegenschaften für werterhaltende, sowie 4,7 Millionen Franken in der Investitionsrechnung für wertsteigende Massnahmen vorgesehen.