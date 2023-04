Obwalden/Nidwalden Totalsperrungen: Diese Tunnels schliessen für eine Revision Die ordentlichen Tunnelreinigungen machen Totalsperrungen unumgänglich.

Der Kirchenwald-Tunnel muss wegen Reinigungsarbeiten mehrere Nächte gesperrt werden. Archivbild: Nidwaldner Zeitung

Im Frühling werden die ordentlichen Tunnelreinigungen durchgeführt. Dadurch kommt es gemäss einer Mitteilung des Bau-, Umwelt- und Wirtschaftsdepartements des Kantons Luzern zu verschiedenen Tunnelsperrungen. Am Montag, 24. April, und am Dienstag, 25. April, von 7.30 bis 18 Uhr ist der Tunnel in Giswil total gesperrt. Der Tunnel Sachseln/Zollhaus ist am Mittwoch, 26. April, am Donnerstag, 27. April, und am Freitag, 28. April, jeweils von 05 bis 15.30 Uhr gesperrt.

In Lungern kommt es am Montag, 1. Mai, und am Dienstag, 9. Mai, jeweils bon 22 bis 05 Uhr zu einer Totalsperrung des Tunnels.

Der Kirchenwald-Tunnel bei Stansstad ist am Montag, 8. Mai, und am Dienstag, 9. Mai, in Fahrtrichtung Nord sowie am Mittwoch, 10. Mai, und am Donnerstag, 11. Mai, jeweils von 22 bis 05 Uhr, in Fahrtrichtung Süd gesperrt. (pd/MZ)