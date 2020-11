Obwalden: Wegen Sekundenschlaf landet Auto auf Trasse der Zentralbahn In Kaiserstuhl kam es am Sonntag zu einem Selbstunfall. Zwei Kinder mussten ins Spital eingeliefert werden.

Eine Autolenkerin geriet am Sonntagnachmittag, 1. November, in Kaiserstuhl von der Strasse ab, kollidierte mit einem Eisenpfosten, durchschlug die Abschrankung und kam schliesslich auf dem Trassee der Zentralbahn zum Stillstand. Grund dafür war ein Sekundenschlaf, wie die Kantonspolizei Obwalden berichtet. Das Auto war auf der Brünigstrasse in nördliche Richtung unterwegs gewesen.

Das Auto kam auf dem Trasse zu stehen. Kapo Obwalden

Der zur selben Zeit herannahende Zug konnte durch Passanten angehalten werden. Die vier Unfallbeteiligten konnten das Fahrzeug nach dem Unfall selber verlassen und wurden durch Ersthelfer aus dem Gefahrenbereich gebracht.

Totalschaden und zwei Verletzte

Zwei Kinder (Beifahrer) wurden mit unbestimmten Verletzungen durch den Rettungsdienst in ein auswärtiges Spital überführt. Am Fahrzeug entstand Totalschaden.

Zur Bergung des Fahrzeuges wurde ein Kran sowie ein Abschleppunternehmen aufgeboten. Während der Bergungsarbeiten mussten die Fahrleitungen der Zentralbahn vom Stromnetz genommen werden, was zu einem kurzzeitigen Unterbruch des Bahnbetriebes führte. Der Verkehr wurde während der Sachverhaltsaufnahme in beiden Fahrtrichtungen gesperrt.

Bilder von der Bergung. Kapo Obwalden

Im Einsatz standen der Rettungsdienst Obwalden, First Responder Lungern und Kaiserstuhl, Mitarbeitende der Zentralbahn und SBB, zwei private Abschleppunternehmen sowie die Kantonspolizei Obwalden.