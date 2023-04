Schienenverkehr Strecke zwischen Andermatt und Göschenen blockiert: Züge der Linie R44 fielen am Mittag aus Zwischen Andermatt und Göschenen blieb am Donnerstagmittag ein Zug stecken. Es kam zu Verspätungen.

Zwischen Andermatt und Göschenen gab es am Donnerstagmittag kein Durchkommen mehr beim Schienenverkehr: Grund dafür war ein Zug, der die Strecke blockierte. Die Züge der Linie R44 fielen in der Folge aus, wie die Matterhorn Gotthard Bahn am Mittag mitteilte. Ersatzbusse wurden aufgeboten, es kam zu Verspätungen. Ab 14.25 Uhr war die Strecke zwischen Andermatt und Göschenen wieder normal befahrbar. (lga/dvm)

Informationen zur aktuellen Betriebslage gibt es hier.