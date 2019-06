Officibruderschaft Ursern feiert Jubiläum An der feierlichen Fronleichnamsprozession zogen die Gläubigen von der barocken Pfarrkirche Maria Himmelfahrt an den Dorfrand zur Kapelle St. Karl. Am 300-Jahr-Jubiläum der Officibruderschaft wurde an deren wichtige Bedeutung erinnert. Paul Gwerder

An Fronleichnam feierte in Hospental die Officibruderschaft Ursern das 300-jährige Jubiläum zusammen mit der St.-Karls-Gesellschaft und sie trägt auch zur feierlichen Gestaltung der Fronleichnamsprozession bei. Fronleichnam ist das «Hochfest des Leibes und Blutes Jesu Christi» in der katholischen Kirche.

In einer prächtigen Prozession zog die Festgemeinde von der barocken Pfarrkirche Maria Himmelfahrt an den Dorfrand zur Kapelle St. Karl. Angeführt wurden sie von flotten Klängen der Feldmusik Andermatt, die von Bernhard Müller dirigiert wird. Dahinter trugen Mädchen und Knaben auf den Schultern die heilige Maria und andere kirchliche Figuren. Dahinter kam die altehrwürdige Fahne und danach Prior Beat Schmid, der die Heilige Madonna auf einem goldenen Stab mit sich führte. Es folgten die Ministranten und dann das Allerheiligste. Unter einem goldenen Baldachin trug Diakon Edy Imhof als sichtbares Zeichen eine reich verzierte Monstranz mit einer geweihten Hostie.

«Am heutigen Tag bleiben wir draussen im Dorf, um öffentlich unseren Glauben zu Gott zum Ausdruck zu bringen», sagte Diakon Imhof vor der Kapelle St. Karl. Danach ging der Prozessionszug wieder zurück in die Pfarrkirche, wo die Gläubigen den Segen erhielten. Die ganzen Feierlichkeiten wurden umrahmt vom Jodelduett Monika Nötzli und Monika Steiner, die von Louis Camenzind an der Handorgel begleitet wurden.

Bruderschaft lebt schützenswerte Bräuche

«Die Officibruderschaft wurde 1718 als eine Bruderschaft der unbefleckten Empfängnis Mariens von Bartholomäus Schmid gegründet», erklärte der 81-jährige Alfred Russi. Sie sollte in der Gemeinschaft im Urserntal christlich-ethische Werte im wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Umfeld umsetzen und sie soll zum Wohl der Menschen in diesem Tal Verantwortung übernehmen. Die Officibruderschaft hat die Pflicht, schützenswerte alte Bräuche zu beleben und verfolgt kulturelle und dem Gemeinwohl dienende Ziele. «Damals hatte jede Gemeinde verschiedene Bruderschaften, die sehr beliebt waren. In den vergangenen Jahrzehnten sind die einst bedeutsamen Bruderschaften mehr und mehr in Vergessenheit geraten und zurzeit sind lediglich noch drei Bruderschaften von über einem Dutzend im Urserntal aktiv», so Russi.

Die Renovation der Kapelle St. Karl und des Pfrundhauses war dann auch der Auslöser, dass man 2003 aus der Officibruderschaft Hospental die St.-Karls-Gesellschaft Ursern gründete, die aktuell 88 Mitglieder zählt. Sie hat auch die Verwaltung der St.-Karls-Stiftung mit Kapelle und Pfrundhaus in Hospental inne, daher auch der Beiname St.-Karls-Gesellschaft.

Frauen sind seit 2004 zugelassen

Einmal pro Jahr gibt es im Dezember eine Generalversammlung, an der auch neue Mitglieder aufgenommen werden. Frauen sind erst seit dem Jahr 2004 zugelassen. Erfreulicherweise hat in den letzten Jahren die St. Karls Chilbi einen guten Anklang gefunden.

«Der Start war phänomenal und diverse Projekte wurden angerissen. Mitglieder aus ganz Ursern und auch Auswärtige haben beim Durchstarten der Officibruderschaft mitgemacht», erinnert sich Prior Beat Schmid. Inzwischen ist die Euphorie, wie es bei vielen anderen Vereinen auch ist, wieder vorbei und das Interesse ist etwas verloren gegangen. Und trotzdem: «Heute haben wir einen Grund zum Feiern, denn es ist nicht alltäglich, dass eine Vereinigung ein 300-Jahr-Jubiläum feiern kann», betonte Schmid.