Offiziersgesellschaft Uri «Wir verlieren Tausende Soldaten an den Zivildienst» Korpskommandant Hans-Peter Walser stand im Mittelpunkt der Generalversammlung der Offiziersgesellschaft Uri. Er sagte, dass die Rekrutierung eine grosse Herausforderung ist.

Präsident Jürg Janett (Mitte) verabschiedet Lukas Richli (links) und gratuliert Claude Herger zur Wahl in den Vorstand. Bild: Georg Epp (Schattdorf,

26. November 2021)

Präsident Jürg Janett freute sich, zur 165. Generalversammlung eine grosse Gästeschar aus Politik, Wirtschaft und Armee in der Stiftung Behindertenbetriebe Uri (SBU) in Schattdorf zu begrüssen. Ganz speziell begrüsste er den Gastreferenten Kkdt Hans-Peter Walser, Chef Kommando Ausbildung, Oberst Dominik Knill, Präsident der Schweizerischen Offiziersgesellschaft (SOG) und Sicherheitsdirektor Dimitri Moretti.

Im Jahresbericht streifte Janett die Aktivitäten des vergangenen Vereinsjahres. Trotz Corona konnten die meisten Anlässe wie geplant durchgeführt werden. Ende August besuchte man die Einsatzleitzentrale der Kantonspolizei Uri in Flüelen. Im September freute man sich, die Langwaffensammlung im Historischen Museum Uri mit einem Karabiner 31 und einem Sturmgewehr 90 zu komplettieren. Nach zwei Jahren Verspätung, soll die Teilnahme am Sechseläuten-Umzug in Zürich nun Tatsache werden, entsprechende Vorbereitungen sind angelaufen. Die besten Schützen am Pistolen-Feldschiessen waren Christian Simmen vor Nicolas Imhof und Hans Wyrsch.

Teilnahme am Sechseläuten-Umzug steht im Mittelpunkt

Kassier Marco Gerig präsentierte Mehreinnahmen von 4686 Franken, das Vereinsvermögen beträgt aktuell 57’278 Franken. Die Mitgliederzahl ist stabil, 6 Austritten standen erfreulicherweise 8 Neueintritte gegenüber, aktuell zählt man 212 Mitglieder im Verein. Im Wahlturnus für weitere 2 Amtsjahre bestätigt wurden Sekretär David Regli und Revisor Renato Cathry. Für den abtretenden Lukas Richli wählte die Versammlung neu Claude Herger in den Vorstand. Klare Zustimmung gab’s fürs Tätigkeitsprogramm 2022. Im Mittelpunkt steht die Teilnahme am Sechseläuten-Umzug in Zürich am 25. April 2022, und am 9. September 2022 will man erstmals am Nachtpistolenschiessen der OG NW teilnehmen.

Korpskommandant: Sicherheit dürfte weiblicher werden

Korpskommandant Hans-Peter Walser war zu Gast an der GV der Offiziersgesellschaft Uri. Bild: Georg Epp (26. November 2021)

Die Versammlung war gespannt auf das Referat von Korpskommandant Hans-Peter Walser. Der Kommandant Ausbildung gliederte sein Referat «Zusammen – mit Vertrauen, Verstand und Herz» in drei Teile: Information über die Ausbildung in den 6 Kompetenzzentren – Herausforderung Alimentierung und ein Votum zur Kampfjetbeschaffung. Er freute sich, dass Sportsoldatinnen und Sportsoldaten der Armee 7 von 13 Olympiamedaillen eroberten, unter anderem die Bronzemedaille von Linda Indergand im Mountainbike. «Die Alimentierung der Armee sei nach wie vor eine der grossen Herausforderungen», meinte Walser. «Wir verlieren aktuell Tausende von wehrdiensttauglichen Soldaten, durch quasi freie Wahl an den Zivildienst. Er appellierte das Thema Sicherheit in der Bevölkerung, wieder vermehrt zu kommunizieren.» Gelungene Pilotprojekte in den Schulen motivieren, dieses Thema der Jugend und damit an der Basis zu vermitteln. Sicherheit dürfe auch noch weiblicher werden, das Ziel 10 Prozent Frauen in der Armee sei noch weit entfernt. Und schliesslich untermauerte er die Kampfjetauswahl F-35 des Bundesrates mit Fakten. Hans-Peter Walser freut sich auch, dass die Military World Winter Games 2025, die 5. Militär-Winterspiele 2025 in der Schweiz im Raume Luzern über die Bühne gehen werden.

Diskussion über Dienstpflichtmodell wird wiederbelebt

Oberst Dominik Knill, Präsident der Schweizerischen Offiziersgesellschaft, meinte unter anderem: «Sicherheit ist die Grundlage von Wohlstand und Frieden in unserem Land. Dazu braucht es eine starke Armee und leistungsfähige Wirtschaft. Wohlstand ist nicht gleich Freiheit.» Für Knill ist die wiederbelebte Diskussion über die Dienstpflichtmodelle aktuell die grösste Herausforderung.

Sicherheitsdirektor Dimitri Moretti überbrachte die Grüsse der Urner Regierung. Er bestätigte, dass der Kanton Uri aktiv ist, um vermehrt Frauen für den Militärdienst zu motivieren und die Abwanderungszahlen zu reduzieren. Die Zahlen der Neupflichtigen sind in Uri relativ konstant, aktuell sind von 162 Stellungspflichtigen 133 diensttauglich, das sind rund 82 Prozent. Die Sechsermusik Bürglen umrahmte die Generalversammlung musikalisch.