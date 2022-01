Forum «Ohne Lokalzeitung fehlt den Urnern eine Plattform» Zur Abstimmung vom 13. Februar über die Medienförderung

Ich will auch morgen wieder eine Zeitung in den Händen halten. Ich will Artikel aus Uri lesen. Darum stimme ich dem «Massnahmenpaket zu Gunsten der Medien» zu. Das «Urner Wochenblatt» und die «Urner Zeitung» können unsere Unterstützung gut gebrauchen. Denn die regionalen Medien werden mit dieser Förderung speziell berücksichtig.

Ohne unsere Lokalzeitungen fehlt den Urnen die Plattform, um neue Ideen zu lancieren, Projekte vorzustellen oder die politischen Debatten zu führen. Und noch eine Bemerkung ins rechte Aussenfeld: Interessant ist, dass die Populisten partout nicht mehr Journalismus wollen – warum wohl?