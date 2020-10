Ohrenstöpsel rein: Schweizer Thrash- und Death-Metal im Kellertheater im Vogelsang Am kommenden Samstag gibt es harte Musik im Kellertheater im Vogelsang (KIV) in Altdorf. Thrash- und Death-Metal-Anhänger kommen auf ihre Kosten.

Auch die Urner Band Blowjob wird im Kellertheater auftreten. Bild: PD

(stp) Vor bald 40 Jahren sorgte «Live Undead», das erste Live-Album der Thrash-Metal-Band Slayer, für Furore. In Anlehnung daran zelebriert das Kellertheater im Vogelsang (KIV) am kommenden Samstag ab 21 Uhr in Altdorf mit dem Konzertabend «KIV Undead» die zeitgenössische Schweizer Thrash- und Death-Metal-Kultur. Dies geht aus einer Mitteilung des Kellertheaters Vogelsang hervor.

Denn die Metal-Subkultur hierzulande lebt – fernab von Rihanna oder der Stubete Gäng – und es entstehen in den Untiefen der Proberäume immer neue Gitarrenriffs, Schlagzeuggewitter und Hymnen aus dem Untergrund. Das Kellertheater im Vogelsang widmet dem Thrash- und Death-Metal-Genre einen Abend und lässt das alte Kellergewölbe erzittern mit Swiss Thrash-/Death-Metal der Band Blowjob aus Uri, Old School Death 'n' Roll von den Bernern von Mekonium und mit Melodic Death-Metal von Devils Rage aus Luzern. Ohrenstöpsel rein und ab die Post – Nackenmuskelkater garantiert.