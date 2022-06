OLG KTV Altdorf Urner Orientierungsläuferinnen und -läufer erzielen in Basel zufriedenstellende Resultate Die Urnerin Anita Kempf ist Schweizer Meisterin im Sprint-Orientierungslauf geworden.

Kürzlich fanden im Kanton Baselstadt zwei Orientierungslauf-Wettkämpfe auf nationaler Ebene statt. Am ersten Tag bestritten die neun Teilnehmenden der OLG KTV Altdorf ihren siebten nationalen Orientierungslauf (OL) in der Disziplin Mitteldistanz. Am Nachmittag wurde zum nationalen Dreiländer-OL und Basel-City-Race gestartet. Der Wettkampf über die Mitteldistanz fand rund um das Dreiländereck auf schweizerischem, deutschem und französischem Boden statt.

Zeit zum Erholen blieb den rund 1700 Teilnehmenden nicht, denn am Tag darauf fand schon der nächste Wettkampf statt. Die Basler Innenstadt war Schauplatz der Schweizer Sprint-OL-Meisterschaft 2022 geworden. Schon 2004 war das Gelände Austragungsort eines nationalen Wettkampfs. Der Weg führte unter anderem beim Münster vorbei, um den Tinguely-Brunnen herum oder über den weltberühmten Basler Marktplatz. Schnelligkeit war in allen Hinsichten gefragt, ob beim Kartenlesen und Routenplanen oder beim Quer-durch-die-Stadt-Sprinten. Die kurzen Sprintdistanzen verzeihen keine Fehler und erfordern hohes Tempo, um mit der Spitze mitzuhalten. Zum Abschluss fand dann auch noch die Schweizer OL-Sprint-Staffel statt, im Basler Burgfeldenpark. Auch da war der Urner Verein OLG KTV Altdorf mit insgesamt vier Teams vertreten.

Auch die Resultate von diesen insgesamt drei Wettkämpfen lassen sich zeigen. Am Samstag holte Michael Cantoni aus Altdorf in der Kategorie Herren 35 sogar eine Bronzemedaille. Daniel Würsten aus Schattdorf wurde in der Kategorie Herren 60 Siebter. In der Juniorinnenkategorie Damen 18 erzielte die Altdorferin Isabelle Gisler den achten Platz. Belinda Gisler aus Altdorf lief in der Kategorie Damen A Kurz auf den 13. Platz. Mit nur 14 Sekunden Rückstand auf Belinda wurde Sonja Würsten aus Schattdorf 14. Rangierte. Den 15. Platz erreichte die Altdorferin Cornelia Gisler-Musch in der Kategorie Damen 50.

Sonja Würsten wird Sechste

Am zweiten Tag starteten 13 Urnerinnen und Urner an der Schweizer Meisterschaft im Sprint-OL. In der Kategorie Damen A Kurz konnte die OLG KTV Altdorf sogar einen Schweizer-Meister-Titel ergattern. Anita Kempf konnte sich mit mehr als einer Minute Vorsprung auf die Zweitrangierte die Goldmedaille sichern und ist somit Schweizer Meisterin im Sprint-OL. In derselben Kategorie wurde die Schattdorferin Sonja Würsten Sechste. Belinda Gisler konnte sich, ebenfalls in der Kategorie Damen A Kurz, den 14. Platz sichern. Mihale Cantoni verfehlte das Schweizermeisterschaftspodest mit nur 12 Sekunden und wurde somit Vierter in der Kategorie Herren 35. Mit genau einer Minute Rückstand auf die Erstplatzierte in der Kategorie Damen 18 wurde die Altdorferin Isabelle Gisler Siebte. Regula Hodler aus Bürglen wurde in der Kategorie Damen 35 Achte. Bei den Damen 50 lief die Altdorferin Cornelia Gisler-Musch auf den 15. Platz.

Die Urnerin Chantal Nietlispach in Aktion quer durch die Stadt Basel. Bild: Remo Schönenberger/PD

Am Nachmittag des zweiten Tages fand dann die Sprint-Staffel-Schweizer-Meisterschaft statt. Die vier Urner Teams zeigten zufriedenstellende Resultate, wenn man beachtet, dass alle schon ein oder sogar zwei Läufe hinter sich hatten und die Sonne die Stadt und somit das Wettkampfgelände extrem aufheizte. (pd/lur)