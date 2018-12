Die ersten Touristen spazieren neben den Schneemassen auf dem am 13. Mai eröffneten Gotthardpass. (Bild: DAVIDE AGOSTA)

Werner Gnos vom Amt für Betrieb Nationalstrassen am Dienstag bei der Arbeit an der Passstrasse am Gotthard. (Bild: Pius Amrein / Neue LZ)