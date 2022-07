Open-Air-Kino Urner Maler Franz Fedier verzaubert Luzern Unter sternenklarem Himmel und vor panoramareicher Kulisse schauten sich mehrere hundert Personen die Open-Air-Premiere von «Fedier – Urner Farbenvirtuose» an.

Felice Zenonis Dokfilm «Fedier – Urner Farbenvirtuose» lockte viele Zuschauerinnen und Zuschauer ans Luzerner Seebecken. Bild: PD

Mehrere hundert Personen besuchten am Sonntag, 23. Juli, die Luzerner Freilichtaufführung des Dokumentarfilms «Fedier – Urner Farbenvirtuose». Im Publikum fanden sich auch etliche Urnerinnen und Urner, die sich diese Open-Air-Premiere im Luzerner Seebecken nicht entgehen liessen. Das perfekte Sommerwetter unter einem sternenklaren Himmel und die einmalige Kulisse mit dem See als Hintergrund ergaben zusammen mit dem Film ein Kinoerlebnis der Sorte Gänsehaut.

Bei der durch die Dätwyler-Stiftung ermöglichten Sondervorstellung waren Franz Fediers Sohn Marco und der Regisseur Felice Zenoni anwesend. Die zwei begrüssten das Publikum zu Beginn und gaben einen kurzen Einblick in die Entstehung des Films. Vor Ort war auch ein Fernsehteam von Tele 1. Die Reportage über die Fedier-Filmnacht wurde am Montag, 25. Juli, in den Nachrichten des Zentralschweizer Fernsehens ausgestrahlt. Der Beitrag kann jederzeit online nachgeschaut werden. (pd/RIN)