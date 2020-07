Optimierung im IT-Lizenz-Bereich ist en vogue – das kommt der Crayon Schweiz AG

zugute Mit der Verbreitung von Business-Software kommt auch das Problem der Mehrfachlizenzen auf. Eine Firma mit Sitz in Altdorf verspricht, die Lizenzkosten durchschnittlich um über 30 Prozent zu senken.

(mah) Seit fünf Jahren berät die Crayon Schweiz AG Schweizer Unternehmen dazu, wie sie ihre Kosten für Software-Lizenzen senken können. Die Firma mit Sitz in Altdorf bietet ausserdem Dienstleistungen rund um die digitale Transformation im «Cloud»-Umfeld an. Die rund 30 Mitarbeiter würden die Lizenzkosten ihrer Kunden um durchschnittlich 32 Prozent senken, so die Crayon Schweiz AG in ihrer Medienmitteilung.

«Praktisch alle Unternehmen sind überlizenziert, das heisst die Kosten für Software sind viel höher als nötig.»

Der Schwerpunkt liege dabei auf Business-Software namhafter Hersteller wie Microsoft, Oracle, SAP oder Adobe. «Praktisch alle Unternehmen sind überlizenziert, das heisst die Kosten für Software sind viel höher als eigentlich erforderlich. Wir haben hier großes Potenzial für Beratungsdienstleistungen gesehen, um den Unternehmen so zu beträchtlichen Einsparungen verhelfen», beschreibt CEO Rolf Stadler den Ausgangspunkt für die Gründung der Crayon Schweiz AG. Das Tochterunternehmen der weltweiten Crayon-Gruppe berät die Unternehmen hersteller- und provisionsunabhängig.

Die Crayon Schweiz AG beschäftigt heute 30 Mitarbeiter. Bild: PD

Beim Abgleich des momentanen Lizenzmodells mit dem tatsächlichen Bedarf würden neben der Kostenstruktur auch die Themenfelder IT- und Unternehmensstrategie sowie Risikomanagement und «Compliance» berücksichtigt werden.

«Wir werden unseren Wachstumskurs konsequent fortsetzen.»

2015 gegründet, beschäftigt Crayon in der Schweiz heute 30 Mitarbeiter. «Zu Anfang mussten wir Unternehmen noch erklären, was unseren Ansatz ausmacht. Heute stoßen unsere Dienstleistungen auf eine derart hohe Nachfrage im Markt, dass wir bereits Mitte 2020 unsere Ziele für das Jahr 2021 erreicht hatten», so Stadler. Zu den Kunden in der Schweiz zählen neben internationalen Konzernen auch mittlere Unternehmen aus Industrie, Handel, Dienstleistungs- und Finanzsektor sowie öffentliche Einrichtungen und Gemeinden. «Wir werden unseren Wachstumskurs mit neuen Mitarbeitern und neuen Services konsequent fortsetzen», ist Stadler deshalb überzeugt.

Unternehmen sollen sich auf ihre Kernkompetenzen konzentrieren

Die Crayon AG berät ihre Kunden nicht nur in der Wahl des Lizenzmodells, sondern auch derer praktischen Umsetzung. «Mit unserem Service wollen wir unsere Kunden entlasten, sodass sie sich auf ihre Kernkompetenzen fokussieren können und den nötigen Handlungsspielraum für die Entwicklung neuer Geschäftsmodelle erhalten», sagt Stadler. Zu den angebotenen Services zählen unter anderem die Migration in die Cloud, inklusive Auslegung der Infrastruktur und Datenübernahme, die Einführung von «Office 365», die Einrichtung von «Exchange- und Sharepoint»-Umgebungen sowie der Aufbau von unternehmensweiten «Identity-Management»-Lösungen. Individuelle Betreuungs- und Beratungsangebote runden das Portfolio ab.

Die Crayon Gruppe mit Hauptsitz in Oslo, Norwegen, ist ein weltweit führender Anbieter von «Software-Asset Management», «Cloud»- und Volumenlizenzierung und den damit zusammenhängenden Dienstleistungen. Weltweit beschäftigt Crayon über 1600 Mitarbeiter und ist mit zahlreichen Standorten in Europa, Asien, naher Osten, USA und Australien international vertreten.