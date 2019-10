Pflegende Angehörige rücken im Kanton Uri für einen Tag in den Fokus Am kommenden Mittwoch, 30. Oktober, finden im ganzen Kanton verschiedene Anlässe zum Thema Pflege und Betreuung statt.

Im Kanton Uri leisten viele Menschen ehrenamtliche Arbeit und pflegen ihre Angehörigen. (Symbolbild: Christian Beutler/Keystone, 21. Februar 2019)

(jb) Viele Menschen leisten bei der Betreuung von Angehörigen Grossartiges. Die häusliche Fürsorge kann langfristig sehr belastend sein. So heisst es in einer Mitteilung des Kantonalverbandes SRK Uri. Mit dem Aktionstag soll in Erinnerung gerufen werden, wie wichtig es ist, bewusst und regelmässig freie Zeiten für sich selbst einzuplanen. Natürlich mit der Gewissheit, dass die betreute Person während der Abwesenheit gut umsorgt ist. Für diese Erholung setzt sich der Entlastungsdienst für pflegende und betreuende Angehörige des SRK Uri ein.

Mitarbeiter des Entlastungsdienstes für pflegende und betreuende Angehörige übernehmen kurz- oder langfristige Einsätze, damit sich pflegende Angehörige regelmässig eigenen Interessen und Verpflichtungen widmen können. Es sind immer die gleichen Mitarbeiterinnen vor Ort, um eine vertrauensvolle Betreuung zu ermöglichen. Diese haben mindestens den Lehrgang Pflegehelfer/-in SRK absolviert und verfügen über Erfahrung in der Pflege und Betreuung.

Alle Einsätze sind individuell auf die Kundenbedürfnisse abgestimmt und erfolgen nach sorgfältiger Abklärung durch eine Pflegefachperson. Die Einsätze sind vielseitig und reichen von Ausflügen, Begleitungen zum Arzt, gemeinsamem Einkaufen und Mahlzeiten zubereiten bis zu Betreuungsaufgaben zu Hause. Die empathischen und kompetenten Mitarbeiterinnen des SRK Uri ermöglichen den pflegenden Angehörigen zu den vereinbarten Zeiten Freiräume, um durchzuatmen und Kraft zu schöpfen.

SRK Uri nimmt an Tischmesse Erstfeld teil

Pflegende Angehörige müssen auf ihre Gesundheit achten, denn nur wer gut für sich sorgt, kann auch für andere da sein. Das SRK Uri unterstützt sie in dieser wichtigen und wertvollen Aufgabe nicht nur mit dem Entlastungsdienst für pflegende Angehörige, sondern auch mit weiteren Dienstleistungen, wie zum Beispiel dem Besuchs- und Begleitdienst, dem Rotkreuz-Fahrdienst sowie dem Rotkreuz-Notruf.

Ebenfalls unterstützt deshalb das SRK Uri das Projekt der Gesundheitsförderung Uri und der Gemeinden. Dabei findet am 30. Oktober zwischen 15 und 18 Uhr eine Tischmesse im Mehrzweckraum des Gemeindehauses zum Tag für betreuende und pflegende Angehörige statt. Das SRK KV Uri wird in Erstfeld anwesend sein und Interessierte informieren.