Orientierungslauf Drei Urner Teams mischten bei der Schweizer Fünfer-Staffel mit Viele Sperrgebiete, Wälder und Hügel zeichneten das OL-Gelände in Bülach. Das Nachwuchsteam der OLG KTV Altdorf schaffte es in die Top 25.

Das Nachwuchsteam der OLG KTV Altdorf. Bild: PD

In Bülach fand am Sonntag, 4. Juli, die diesjährige Fünfer-Staffel statt. Die OLG KTV Altdorf konnte mit drei Teams am Wettkampf teilnehmen. Aufgrund der Covid-Situation fand die Staffel dieses Jahr nicht wie gewohnt statt. Normalerweise bei einer Staffel starten alle Läuferinnen und Läufer auf der ersten Strecke mit einem grossen Massenstart. Nachdem sie ihre Strecke erfolgreich absolviert haben, geht die zweite Läuferin auf ihre Strecke. Dieses Prinzip zieht sich weiter bis zum letzten Läufer – ab da wird es erst recht spannend. Gewonnen hat das Team, bei welchem die Schlussläuferin oder der Schlussläufer den Zielposten stempelt. Mit dieser Form hätte man jedoch das Schutzkonzept nicht einhalten können, da die Abstände unmöglich einzuhalten wären. Aus diesem Grund starteten dieses Jahr nur die einzelnen Teams im Massenstart auf den eigenen Strecken und am Schluss werden die einzelnen Zeiten ausgewertet und das Team rangiert.

Auf der Karte «Rhinsberg/Dettenberg» gab es nebst vielen Sperrgebieten auch eine Menge Höhenkurven. Das Gelände war in zwei Wälder, davon war einer ein Hügel, aufgeteilt. Auf den kürzeren Strecken musste man jeweils nur im Wald rund um den Start- und Zielbereich die Posten anlaufen. Die längeren Bahnen führten auf den Hügel im anderen Teil des Waldes, der an den Rhein grenzt. Dort hat es steile Hänge, die das Bahnlegerteam zu nutzen wusste. Genug Höhenmeter absolvierten jedoch alle Teilnehmenden. Die Bahnen forderten Kopf und Körper und eines stand fest: Nach dem 200 Meter langen Zieleinlauf mit einer leichten Steigung auf einer unebenen Wiese war man tropfnass vor Schweiss im Ziel angekommen.

Das beste Urner Team erreichte den 23. Platz

Das Team, welches man von den Urner Teams zuvorderst in der Rangliste finden konnte, schaffte es auf den 23. Platz. Dies war das Nachwuchsteam der OLG KTV Altdorf mit Mireille Gisler aus Altdorf auf der ersten Strecke, der Schattdorferin Livia Gisler auf der zweiten, Isabelle Gisler aus Altdorf meisterte die dritte Strecke, mit Bravour absolvierte der Altdorfer Fabian Gisler die vierte Strecke und die längste Strecke lief der Attinghauser Sven Püntener. Das zweite OLG-Team wurde auf dem 32. Platz rangiert. Dies war das Familienteam der Familie Würsten aus Schattdorf mit Daniel auf der ersten, Sonja auf der zweiten, Marcel auf der dritten, Monika auf der vierten Strecke und Mirjam absolvierte die fünfte Strecke. Auf dem 50. Platz fand man das Team, welches aus drei Urnern bestand und zwei Tessiner. Auf der ersten Strecke lief die Tessinerin Barbara Giuganino, auf der zweiten Peter Gisler aus Altdorf, die dritte lief der Tessiner Stefano Brambilla, der Schattdorfer Fabio Loretz absolvierte die vierte und der Goldauer Thomas Hodler meisterte die fünfte Strecke. (pd/RIN)