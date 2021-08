Orientierungslauf Keine Verschnaufpause: Urner Läufer meistern gleich zwei Wettkämpfe an einem Wochenende Nach dem Nid- und Obwaldner-OL im alpinen Gelände standen für den Verein OLG KTV Altdorf direkt die Vereinsmeisterschaften auf dem Plan.

Die diesjährigen Sieger und Siegerinnen der Vereinsstaffel auf der Gemsfaiern. Bild: PD

Für die OLG KTV Altdorf war es ein anstrengendes OL-Wochenende: Am Samstag, 21. August, fand auf der Melchsee-Frutt der 26. Nid- und Obwaldner-OL statt. Der Lauf zählte zu den Zentralschweizer Jugend-OL-Meisterschaften. Am Sonntag darauf fand dann die diesjährige Vereinsmeisterschaft der OLG statt. Der letztjährige Vereinsmeister und die letztjährige Vereinsmeisterin organisierten deshalb einen spannenden, fordernden OL-Tag auf den Gemsfairen.

Mit der Gondelbahn ging es am Samstag für die rund 300 Teilnehmenden auf die Alp Melchsee-Frutt, um dort den OL zu absolvieren. Das alpine Gelände forderte Beine und Köpfchen. Das Laufgebiet der Melchsee-Frutt liegt auf 1800 bis 2200 Metern über Meer – eingebettet zwischen dem Bonistock im Osten und dem Hochstollen im Westen. Die wilde Landschaft im Gebiet des Bonistocks wird von kleineren und grösseren Karrenfeldern durchzogen, welche nur ein reduziertes Lauftempo zulassen. Auch Karstlöcher und Felsbänder wurden im Gelände angetroffen. Steiniges Gelände und offene Alpweiden mit wenigen Unebenheiten wechselten sich ab und forderten somit die Teilnehmenden.

Urner holen sich mehrere Podestplätze

Fabian Gisler aus Altdorf machten diese Schwierigkeiten aber nichts aus, er gewann in der Kategorie Herren 12 mit einem Vorsprung von zwei Minuten. Dasselbe galt für Marcel Würsten aus Schattdorf: Er wurde Erster in der Kategorie Herren A Mittel mit fast zwei Minuten Vorsprung. In der Kategorie Herren 35 wurde Thomas Hodler aus Goldau mit dem ersten Platz belohnt. Ausnahmsweise startete Peter Gisler ebenfalls in dieser Kategorie, der Altdorfer konnte sich dabei den dritten Rang sichern. Silber holte sich der Flüeler Linus Muheim.

Diego und Jake Dittli aus Brunnen durften sich in der Kategorie Offen kurz über den ersten Platz freuen. Daniel Würsten aus Schattdorf wurde in der Kategorie Herren 60 Zweiter.

Knappes Rennen für Isabelle Gisler am Samstag

In ihrer Alterskategorie lief Cornelia Gisler-Musch aus Altdorf auf den zweiten Platz, sie verlor nur neun Sekunden auf den ersten Platz. Ebenfalls Zweiter wurde der Attinghauser Sven Gisler. In der Kategorie Herren A kurz fehlte auch ihm nur eine knappe Minute. Den dritten Rang in dieser Kategorie sicherte sich der Attinghausner Mike Gisler.

Für Isabelle Gisler aus Altdorf war es ein knappes Rennen, sie wurde mit nur einer Minute Rückstand Dritte in der Kategorie Damen 18. Alessandra Gisler aus Altdorf wurde in der Kategorie Damen 12 Vierte. Die Bürglerin Regula Hodler fand sich auf dem dritten Platz in der Kategorie Damen 35 wieder. Irène Baumann aus Altdorf platzierte sich auf dem fünften Platz in der Kategorie Damen 50. Die Schattdorferin Sonja Würsten lief in der Kategorie Damen A kurz auf den siebten Platz. Ebenfalls Siebte wurde Lara Gisler aus Attinghausen in der Kategorie Damen A lang.

Marcel Würsten und Isabelle Gisler werden Vereinsmeister

Am Sonntag stand dann die Vereinsmeisterschaft mit der Vereinsstaffel statt. Jeder Teilnehmer und jede Teilnehmerin musste im Staffelmodus zwei Strecken bewältigen. Die Ergebnisse lassen sich trotz dem alpinen, steinigen Gelände sehen: Neue Vereinsmeisterin wurde die Altdorferin Isabelle Gisler. An ihrer Seite ist der Vereinsmeister Marcel Würsten, sie werden gemeinsam den nächsten Vereins-OL organisieren. Juniorenmeisterin darf sich die Bürglerin Chantal Nietlispach nennen. Schülermeister wurde der Altdorfer Fabian Gisler und Schülermeisterin seine Zwillingsschwester Alessandra Gisler. Die Vereinsstaffelsieger sind der Schattdorfer Marcel Würsten, Raphael De Clercq aus Stansstad und Cornelia Gisler-Musch aus Altdorf. (mah)