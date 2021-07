Orientierungslauf Gold, Silber, Bronze: Urner OL-Läufer sichern sich erneut viele Medaillen in Arosa Orientierungsläuferinnen und -läufer der OLG KTV Altdorf bewiesen an der «Swiss Orienteering Week» ihr Können. Auch in der zweiten Hälfte des Wettkampfes liefen die Urner einige Male aufs Podest.

Vom 17. bis zum 24. Juli hat in Arosa die diesjährige «Swiss Orienteering Week» stattgefunden. Auch 14 Urner OL-Läuferinnen und -läufer sind nach Arosa gereist, um an den sechs verschiedenen Wettkämpfen teilzunehmen. Rund ums Brüggerhorn befand sich das Laufgelände der vierten Etappe. Zwischen 2000 und 2400 Meter über Meer erstreckte sich das Alpgelände, welches von den Teilnehmenden belaufen wurde. Die steilen Berghänge und die speziellen Sandböden sind schnell belaufbar, aber teilweise auch steil und weisen mitunter feine Formen auf.

Diese Urner Orientierungsläuferinnen und -läufer standen mindestens einmal auf dem Podest. Bild: PD

Auf den langen Streckenverbindungen mussten die Laufenden das Gelände genau einordnen, um so die Orientierung zu behalten. Buschfelder erfordern eine überlegte Routenwahl, weil diese das Lauftempo verlangsamen. Für die Teilnehmenden waren Konzentration, genaues Laufen im Hang entlang den Höhekurven und Ausdauer besonders wichtig.

Sonja Würsten holt die Goldmedaille

Diese Herausforderungen machten den Urnern jedoch nicht so viel aus und einige wurden mit Podest- und Top-Ten-Plätzen belohnt. Die Schattdorferin Sonja Würsten meisterte bei der vierten Etappe das Gelände so gut wie keine andere in der Kategorie Damen A kurz und gewann Gold. Der Attinghauser Mike Gisler war diesem Gelände ebenfalls gewachsen und konnte sich somit auf den ersten Rang in der Kategorie Herren 55 kurz platzieren. Auch über einen Podestplatz durfte sich die Altdorferin Cornelia Gisler-Musch freuen. In der Kategorie Damen 45 kurz wurde sie mit dem zweiten Platz belohnt. Knapp verpasste Mirjam Würsten aus Schattdorf das Podest. In der Kategorie Damen 20 wurde sie Vierte.

Bei den Damen 55 kurz konnte sich die Schattdorferin Monika Würsten den achten Platz sichern. Auf den 10. Rang lief die aus Altdorf stammende Isabelle Gisler in der Kategorie Damen 18. Auch Lara Gisler aus Attinghausen konnte sich den 10. Rang in der Kategorie Damen 20 sichern. Ebenfalls den 10. Rang erreichte Daniel Würsten aus Schattdorf in der Kategorie Herren 60.

Mischung aus Alpweiden, Hängen und Wald

Das Laufgelände der fünften Etappe forderte genaues Kartenlesen bei auch physisch forderndem Terrain. Das Gelände erstreckte sich rund um das Grünseeli zwischen 2200 und 1600 Metern über Meer. Für die längeren Kategorien galt es, vor dem Lauf rund 300 Höhenmeter und 3,5 Kilometer zum Start zurückzulegen. Die Teilnehmenden erwartete eine Mischung zwischen Alpweiden, steilen Hängen und gut belaufbarem Wald.

Wie bereits jeden Abend zuvor durften die Mitglieder der OLG KTV Altdorf auch an der 5. Rangverkündigung herzlich applaudieren. Der Applaus galt der Altdorferin Cornelia Gisler-Musch, die an dieser Etappe Zweite wurde. Mit nur knappen 30 Sekunden verpasste sie den ersten Rang in der Kategorie Damen 45 kurz. Die Schattdorferin Mirjam Würsten verpasste an der 5. Etappe den dritten Rang, platzierte sich auf dem vierten Platz. In derselben Kategorie erzielte Lara Gisler ebenfalls einen Top-Ten-Platz. Die Attinghausnerin lief auf den 8. Rang. Die Damen-Elite-Läuferin Deborah Stadler erzielte ebenfalls einen Top-Ten-Platz. Die Nati-Kader-Athletin, wohnhaft in Zürich, lief auf den 8. Rang.

Gestartet wurde im steilen alpinen Gelände



Das Laufgelände der letzten Etappe erstreckte sich über 600 Höhenmeter. Die Laufenden mit den längeren Strecken durften zum Start mit der Gondel fahren und dann noch rund 300 Meter Gefälle zu Fuss zurücklegen. Sie starteten im steilen alpinen Gelände. Alle Teilnehmenden mussten während der letzten, entscheiden Etappe genaue Kartenarbeit leisten, denn im abfallenden Alpgebiet hatte es zahlreiche Steine und Felspartien. Dadurch war die Sicht nicht immer gleich. Das abfallende Gelände war auch physisch recht anspruchsvoll. Der letzte Teil der Bahnen zog sich über einen Hang, der vom Wettkampfzentrum gut beobachtbar war.

Isabelle Gilser wurde auf der letzten Etappe Dritte in der Kategorie Damen 18. Bild: PD

Sonja Würsten aus Schattdorf lief auch an dieser Etappe aufs Podest, sie holte sich Silber. Die Schattdoferin zeigte, dass sie auch an der sechsten Etappe in der Kategorie Damen A kurz ganz vorne mithalten kann. Auch vorne mithalten konnte die Altdorferin Cornelia Gisler-Musch. Sie wurde in der Kategorie Damen 45 kurz Erste mit knappen 16 Sekunden Vorsprung. Auch der Attinghauser Mike Gisler stand an diesem Tag nicht zum ersten Mal auf dem Podest in der Kategorie Herren 55 kurz. Er wurde Dritter. Isabelle Gisler wurde Dritte in der Kategorie Damen 18.

Um 22 Sekunden verpasste die Schattdorferin Mirjam Würsten nur knapp den dritten Rang in der Kategorie Damen 20. Auch Sven Gisler konnte am letzten Lauftag noch vorne mithalten. Zwar verpasste der Attinghauser das Podest um nur knappe 41 Sekunden in der Kategorie Herren A kurz. Siebte wurde die Attinghausnerin Lara Gisler in der Kategorie Damen 20. Bei den Damen A kurz erzielte Ursula Huonder den zweiten Top-Ten-Platz. Die Bürglerin wurde 8.

Auch in der Gesamtwertung haben die Urner die Nase vorne

Über die ganze «Swiss Orienteering Week» mit deren 6 Etappen gab es am Samstag dann auch noch die Rangverkündigung der Gesamtrangliste. Dabei zählten nur 5 der 6 Etappen, womit die schlechteste als Streichresultat gewertet wurde. In der Gesamtwertung Erste wurde Cornelia Gisler-Musch. Die Altdorferin lief in der Kategorie Damen 45 kurz fünf von sechs Mal aufs Podest, wobei das schlechteste Resultat gestrichen wurde. Sonja Würsten konnte ihren dritten Rang in der Gesamtwertung mit ihrem letzten Lauf sichern. Für die Schattdorferin war der letzte Wettkampf in der Kategorie Damen A kurz entscheidend. Mike Gisler konnte sich am Ende der Woche über den dritten Rang in der Gesamtwertung freuen. (pd/RIN)