Orientierungslauf Matsch und Pfützen sorgen für schwierige Verhältnisse – Urner OL-Läufer überzeugen trotzdem 400 Läuferinnen und Läufer fanden sich am Sonntag zum 47. Galgener OL in Einsiedeln ein und kämpften sich durch nassen und matschigen Untergrund. Die OLG KTV Altdorf sicherte sich dennoch einige Topresultate.

In der Nähe des Klosters Einsiedeln befand sich das Wettkampfzentrum, das nur mit dem Nötigsten ausgestattet war, um Ansammlungen zu vermeiden. Dafür war das Gelände umso vielfältiger. Auf der Karte «Friherrenberg» fanden die 15 Teilnehmenden der OLG KTV Altdorf viele Herausforderungen. Der 47. Galgener OL war nichts für schwache Nerven. Steile, rutschige Hänge und happige Routenwahlen standen an.

Wer die Streckendaten wusste, dem war vor dem Lauf schon klar, dass es steil und matschig wird. Das Wetter liess auch zu wünschen übrig: Regen, Schnee und Sonnenstrahlen wechselten sich ab im Wald. Pfützen, Schlamm und Schnee prägten deshalb den Lauf. Nach den ersten Läuferinnen und Läufern sammelten sich bei den Posten bereits Schlammpfützen, die teilweise bis zu den Knien reichten. Schlamm war auch an den Hängen und schon auf dem Weg zum Start reichlich vorhanden. Das Gelände war steil, aber schön. Im Friherrenberg findet man kaum Bodenbewuchs und flache Partien. Als Leitlinien musste man sich an Bächen, Lichtungen, Höhenlinien und Reliefstrukturen orientieren, denn Wege und Strassen waren nur vereinzelt vorhanden.

Starke Auftritte trotz schwieriger Bedingungen

Sven Gisler aus Attinghausen lief in der Kategorie Herren A Kurz auf den zweiten Schlussrang. Bild: PD

Unter den 400 Läufern kämpften sich zahlreiche regionale Läufer durch, schliesslich wird der Galgener-OL an die Zentralschweizer Jugend OL Meisterschaften (ZJOM) angerechnet. Die OLG KTV Altdorf konnte wieder einige Top-Ten-Resultate sichern. In der Kategorie Herren A Kurz (HAK) lief Sven Gisler aus Attinghausen auf den zweiten Platz. In derselben Kategorie lief der Attinghausner Mike Gisler auf den dritten Platz. Thomas Hodler aus Goldau wurde in der Kategorie Herren 35 Erster. Mit nur sechs Minuten Rückstand lief der Altorfer Fabian Gisler in seiner Alterskategorie Herren 12 auf den neunten Rang.

Dreckig und rutschig: Lara Gisler sicherte sich am Ende dennoch den zweiten Platz in der Kategorie Damen 20. Bild: PD

Belinda Gisler aus Altdorf lief in der Kategorie Damen A Kurz auf den siebten Platz. Knapp das Podest verfehlte die Altdorferin Cornelia Gisler-Musch in der Kategorie Damen 50 und platzierte sich somit auf den vierten Platz. Lara Gisler aus Attinghausen holte bei den Damen 20 die Silbermedaille mit nur eineinhalb Minuten Rückstand auf die Bestzeit. In der Kategorie Damen 18 wurde Isabelle Gisler aus Altdorf für ihre Leistung mit Bronze belohnt, in derselben Kategorie lief Mireille Gisler aus Altdorf auf den fünften Platz. Die Altdorferin Alessandra Gisler wurde in der Kategorie Damen 12 Siebte. In der Familienkategorie holten Roger, Diego und Jake Dittli aus Brunnen Silber. Am Sonntag waren alle, die heil den Zielposten stempelten, Gewinnerinnen und Gewinner. Denn einfach war dieser Lauf definitiv nicht.