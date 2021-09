Orientierungslauf Urner holt an regnerischem OL in der Zuger Stadt den Sieg 14 Mitglieder des OLG KTV Altdorf haben den 75. Stadt-OL bestritten und sich dabei nicht vom Regen verunsichern lassen.

Bei starken Regenfällen und grossen Pfützen liefen am vergangenen Sonntag 340 Teilnehmende, darunter 14 OLG KTV Altdorf Mitglieder, mit Karte und Kompass durch die Zuger Stadt. Anlässlich des 75. Zuger OL, der am 19. September durchgeführt wurde. Die meisten denken, wenn sie Stadt-OL hören, an Sprintdistanzen, doch diese Wunschvorstellung stellte sich als falsch heraus.

Die Distanzen waren bis zu 5 Leistungskilometer, was für ein Stadtgelände ziemlich lang ist. Auch das Wetter beglückte die OL-Laufenden nicht mit Sonnenschein, stattdessen schüttete es ununterbrochen wie aus Kübeln. Schon auf dem Weg zum Start war man durchnässt. Später während des Laufs kamen noch Matschspritzer dazu. Spass hat es den Teilnehmenden trotzdem gemacht, wenigstens schwitzte man nicht so sehr wie bei praller Sonne.

Zwei erste Plätze für die Urner

Offensichtlich hat das Wetter der Urner Delegation wirklich nichts ausgemacht, denn wieder einmal konnten einige super Resultate erzielt werden. Zum Beispiel holte sich der Flüeler Linus Muheim in der Kategorie Herren 16 den grandiosen ersten Platz. Auch die Familie Dittli aus Brunnen konnte sich in der Kategorie Familie kurz den ersten Rang sichern. Zweite in der Kategorie Damen 18 wurde die Altdorferin Isabelle Gisler. In derselben Kategorie belegte Mireille Gisler aus Altdorf den vierten Rang. Bei den Damen 14 konnte sich die Bürglerin Jill Nietlispach den 5. Platz sichern. Sechste in einer Kategorie höher – Damen 16 – wurde Chantal Nietlispach, ebenfalls aus Bürglen. Auch Sechste wurde die Altdorferin Alessandra Gisler in ihrer Alterskategorie Damen 12.

In der Kategorie Herren 14 wurde Fabian Gisler aus Altdorf Neunter. An diesem Lauf gab es aufgrund der Zentralschweizer Jugend OL-Meisterschaft nur Jugendkategorien, alle Teilnehmenden die ihr 18. Lebensjahr vollendet haben, mussten eine Kategorie zwischen A und D wählen. In der Kategorie A, der anspruchsvollsten, wurde Patrick Würsten aus Schattdorf Achter.