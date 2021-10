Orientierungslauf Urner Läuferinnen und Läufer erzielen sehenswerte Resultate Am nationalen OL in Flumserberg waren auch mehrere Urner Läuferinnen und Läufer am Start – viele verpassten aber an den beiden Wettkampftagen nur knapp das Podest.

Cornelia Gisler-Musch am Wettkampf in Flumserberg. Bild: PD

Dieses Wochenende ging es für die Urner Orientierungsläuferinnen und Läufer nach Flumserberg. Dort stand am Samstag und am Sonntag je ein Nationaler OL an. Am Samstag massen sich die Teilnehmenden in der Mitteldistanz und am Sonntag stand eine Langdistanz an.

Wie so oft in dieser Saison fanden auch diese Läufe in alpinem Gelände statt. Mit dem Sessellift beziehungsweise der Gondelbahn ging es an beiden Tagen an den Start hoch. Der grösste Teil des Laufes fand am Samstag auf offenem Gelände statt. Vom Wettkampfzentrum aus konnte man die Laufenden gut beobachten, wie sie kreuz und quer durch den Hang rannten. Am Sonntag transportierte die Gondelbahn die Läuferinnen und Läufer der längeren Kategorien 600 Höhenmeter hoch, bis auf den Maschgenkamm, der auf 3300 Metern über Meer liegt.

Von da an galt es, einen klaren Kopf zu bewahren und schnelle, gut koordinierte Beine zu haben. Steile Hänge und detaillierte Reliefbilder prägten das Gelände. Zwischendurch gab es auch einige Abstecher in ein kleines Waldstück, welches volle Konzentration forderte.

Thomas Hodler verpasste knapp das Podest

Die Urner OL-Läuferinnen und OL-Läufer, welche sich gut im alpinen Gelände zurechtfinden konnten, erreichten Top-Resultate. Thomas Hodler verpasste am Samstag knapp das Podest. Der Goldauer wurde in der Kategorie Herren 35 Vierter. In derselben Alterskategorie bei den Damen wurde Regula Hodler aus Bürglen Fünfte. Siebte wurde Isabelle Gisler aus Altdorf in der Kategorie Damen 18.

Cornelia Gisler-Musch konnte sich in der Kategorie Damen 50 über den achten Platz freuen. Bei den Herren 60 wurde der Schattdorfer Daniel Würsten Zehnter. Elfter wurde Peter Gisler aus Altdorf in der Kategorie Herren 35. In der Kategorie Damen 20 wurde Mirjam Würsten aus Schattdorf Dreizehnte.

Auch am Sonntag standen 14 Urnerinnen und Urner am Start. Marcel Würsten aus Schattdorf konnte auf einer Distanz von 10 Leistungskilometern in der Kategorie Herren A Mittel seine Ausdauer beweisen und wurde mit dem ersten Platz belohnt. Vierter, und damit knapp am Podest vorbei, wurde Sven Gisler aus Attinghausen in der Kategorie Herren A Kurz. Bei den Herren 35 wurde der Goldauer Thomas Hodler Fünfter. Sonja Würsten aus Schattdorf konnte sich in der Kategorie Damen A Kurz den sechsten Rang sichern. Ebenfalls Sechste wurde Regula Hodler aus Bürglen in der Kategorie Damen 35. Auf den siebten Rang lief Mirjam Würsten aus Schattdorf in ihrer Alterskategorie Damen 20. Zehnte wurde Isabelle Gisler aus Altdorf in der Kategorie Damen 18.