Osterstau hält Urner Polizei auf Trab

Über 14 Kilometer Stau vor dem Gotthard-Tunnel

Wer dieses Wochenende auf der Autobahn A2 in Richtung Süden will, muss sich auf lange Wartezeiten einstellen: Bereits am Samstagmittag stauten sich die Autos auf einer Länge von 14 Kilometern. Der Zeitverlust betrug über zwei Stunden.