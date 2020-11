Pädophiler Urner zitiert vor Gericht seine Therapeutin falsch – mit Folgen für die Betroffene Vor Obergericht hat ein Pädophiler ausgesagt, seine Therapeutin halte die erstinstanzliche Strafe für überrissen. Diese widerspricht ihrem Klienten.

Seine Therapeutin sei der Meinung, seine Strafe sei im Verhältnis zu denjenigen anderer Klienten «sehr, sehr hoch» ausgefallen. Das sagte ein Urner Pädophiler vor rund einem Monat während der Berufungsverhandlung vor dem Urner Obergericht, wo er sich gegen das Urteil des Landgerichts wehrte (wir berichteten). Denn: Schliesslich sei er ein Ersttäter, argumentierte der Mann in den Zwanzigern. Sein Verteidiger formulierte es etwas drastischer: «Seine Therapeutin hat gesagt, sie sei schockiert gewesen über das Strafmass. Das sei jenseits von Gut und Böse.»

Wie die erwähnte Therapeutin nun aber mitteilt, habe sie das so nicht gesagt. «Dass diese Aussage von mir getätigt wurde, entspricht absolut nicht der Wahrheit», sagt die Psychiaterin, die namentlich nicht genannt werden möchte, gegenüber unserer Zeitung. Zwar wurde auch sie – wie der Täter und die Opfer – bereits in unserem Artikel zur Gerichtsverhandlung anonym wiedergegeben. Dennoch habe die Aussage ihres Patienten eine Nachwirkung für sie gehabt.

Die Therapeutin wurde von Justizvertretern, die sie aufgrund des Kontextes erkannt hatten, auf ihren Kommentar angesprochen. Man wollte wissen, ob das tatsächlich ihre Meinung sei. «Das war natürlich sehr unangenehm, weil solche Behauptungen meine Glaubwürdigkeit und Überparteilichkeit als forensisch tätige Fachperson tangieren und eine Doppelmoral suggerieren.» Zudem befürchtet die Psychiaterin, dass der Eindruck entstehen könnte, Therapeuten seien generell mit den Urteilen der Strafgerichte nicht einverstanden, was keinesfalls zutreffe.

Beschuldigter sei nervös gewesen

Eigentlich habe sie mit ihrem Klienten einen anderen Auftritt vor dem Obergericht besprochen gehabt. So habe der Sexualstraftäter vor den Richtern unter anderem darauf hinweisen wollen, dass er derzeit viel Zeit in seine Arbeit investiere – auch am Wochenende –, um die Gerichtskosten und Genugtuungsforderungen begleichen zu können. «Aber er war etwas nervös und ging dann halt nur in den Verteidigungsmodus», so die Therapeutin. Und so habe er versucht, die Fairness der drohenden viereinhalbjährigen Freiheitsstrafe anzuzweifeln. Er sei jedoch nicht auf seine Mitarbeit bei der Therapie eingegangen, wie es die Idee gewesen wäre.

Dabei dehnte er wohl eine tatsächliche Aussage seiner Therapeutin bis in den Bereich des nicht mehr Zutreffenden aus. «Ich habe schon gesagt, dass es eine harte Strafe sei. Aber sobald Kinder involviert sind, muss man damit rechnen.» Überrascht sei sie deshalb nicht gewesen. «Das Urteil ist auch nicht härter als andere vergleichbare Schuldsprüche.» Die Therapeutin steht nach wie vor in Kontakt mit ihrem Klienten. Seine inkorrekte Aussage tue ihm leid.

Inkorrekte Aussagen haben keinen Einfluss auf Urteilsfindung

Auf den Ausgang des Verfahrens sollten die inkorrekten Aussagen indes keinen Einfluss haben. «Es handelt sich lediglich um eine Parteibehauptung», schreibt die zuständige Obergerichtsschreiberin Gabriela Bürgi auf Anfrage. Derartige Aussagen hätten auch hinsichtlich der Sachverhaltsabklärung keinen Einfluss auf die Beurteilung. «Ansonsten müsste die betreffende Person etwa als Zeugin befragt werden, was im Ermessen des Gerichts liegt.»

Die rechtliche Würdigung hingegen nehme das Gericht sowieso selber vor, unabhängig von der Anklageschrift oder den Eingaben der Parteien. «Gleiches gilt für die Strafzumessung: Für das Gericht relevant sind die diesbezüglichen Bestimmungen des Schweizerischen Strafgesetzbuches sowie die bundesgerichtliche Rechtsprechung dazu.»

Der Verteidiger des pädophilen Urners wollte sich auf Anfrage unter Verweis auf das Berufsgeheimnis nicht näher zur Sache äussern.