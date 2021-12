Pandemie Albert Koechlin Stiftung vergibt wieder covidbezogene Unterstützungen an die Kulturlandschaft der Innerschweiz Grund für die Wiederaufnahme ist die sich verschärfende Lage der Pandemie. Ab dem 3. Januar können Innerschweizer Kulturinstitutionen, Kulturveranstalter und Kulturschaffende die Gesuche einreichen.

Aufgrund der sich verschärfenden pandemischen Lage nimmt die Albert Koechlin Stiftung (AKS) wieder ausserordentliche Unterstützungsmassnahmen im Bereich Kultur auf. Innerschweizer Kulturinstitutionen, Kulturveranstalter und Kulturschaffende können somit bei der AKS erneut covidbezogene Gesuche zu Beiträgen in den Bereichen Betrieb oder Vermittlung einreichen.

Die Beiträge sind als Ergänzung zu den bereits bestehenden Unterstützungen seitens der öffentlichen Hand konzipiert. Die AKS leistet so beispielsweise Beiträge an pandemiebedingte Mehraufwände, spezielle Betriebskonzepte oder besondere Vermittlungsformate. Ziel ist es, mit den zusätzlichen Beiträgen die Kontinuität des kulturellen Betriebs sowie die Umsetzung und Einhaltung von Schutzkonzepten zu ermöglichen und so die «kulturelle Grundversorgung» auch in Zeiten von Corona zu ermöglichen.

Bereits über 400'000 Franken an Beiträgen vergeben

Bereits von Sommer 2020 bis März 2021 unterstützte die Albert Koechlin Stiftung die Innerschweizer Kulturlandschaft mit besonderen Massnahmen. So unter anderem mit zwei Ausschreibungen für Werk- und Recherchebeiträge, Beiträge an Gesuche im Bereich Betrieb und Vermittlung, mittels Kostenbeteiligung an der Beratung durch Fachpersonen und Unterstützungen von Kulturschaffenden in einer Notlage. Im November 2020 vergab eine Fachjury an insgesamt 17 Werk- und Recherchebeiträge eine Gesamtsumme von 200'000 Franken und im März 2021 vergab sie 220'000 Franken an 18 Werk- und Recherchebeiträge.

«Der Albert Koechlin Stiftung ist es gerade in diesen Zeiten ein Anliegen, die Kulturlandschaft Innerschweiz zu unterstützen», sagt Marianne Schnarwiler, Geschäftsführerin der Albert Koechlin Stiftung. «So haben wir uns aufgrund der sich erneut verschärfenden pandemischen Lage dazu entschieden, nochmals zusätzliche Mittel für Innerschweizer Kulturinstitutionen und Kulturveranstalter zur Verfügung zu stellen. Damit unterstützt die Stiftung covidbedingte, besondere Massnahmen oder Projekte im Bereich Betrieb oder Vermittlung.» Zielgruppe für die Beiträge sind professionell ausgerichtete Kulturschaffende und nicht gewinnorientierte, kleine und mittlere Kulturorganisationen aus der Innerschweiz.

Gesuche können ab dem 3. Januar eingereicht werden

Innerschweizer Kulturinstitutionen, Kulturveranstalter und Kulturschaffende können ihre Gesuche um Beiträge ab dem 3. Januar 2022 bei der Albert Koechlin Stiftung einreichen. Als Unterstützungsbeispiele werden auf der Website genannt:

Beiträge an coronabedingte Mehrausgaben im Zusammenhang mit einer konkreten Produktion (Neukonzeption, zusätzliche Proben, grössere Proberäumlichkeiten etc.)

Beiträge an eine temporäre Neuausrichtung des kulturellen Betriebs während Pandemiezeiten (spezielle Betriebskonzepte)

Projekte, die besondere virtuelle und/oder konzeptionelle Vermittlungsformate einsetzen

Beiträge an coronabedingte Infrastruktur-Investitionen

Die Unterstützungsanfragen per Mail an mail@aks-stiftung.ch mit dem Betreff «Gesuch Covid-19 Kultur» eingereicht werden. Dazu müssen ein Begleitbrief, ein detaillierter Projektbeschrieb inklusive Angaben zu den Beteiligten sowie ein detailliertes Budget mit Finanzierungsplan und Eigenleistungen eingereicht werden. (sok)