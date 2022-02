Pandemie Urner Regierungsrat will Covid-Massnahmen in einem Schritt aufheben Der Kanton Uri will, dass fast alle Massnahmen gegen das Coronavirus fallen. Zudem hebt der Regierungsrat das kantonale Covid-19-Reglement auf. Definitiv entscheiden tut dann der Bundesrat am 16. Februar.

Der Bundesrat beabsichtigt, die Anpassungen des Massnahmendispositivs am 16. Februar zu behandeln. Der Urner Regierungsrat hat dem Bund mitgeteilt, dass er sich dafür ausspricht, dass die Einschränkungen per 17. Februar in einem Schritt aufgehoben werden sollen.

In einer Medienmitteilung des Urner Regierungsrats heisst es wie folgt: «Die Zertifikatspflicht für Restaurants, Veranstaltungen oder Freizeit- und Kulturbetriebe, die Maskenpflicht in Läden und in allen andern öffentlich zugänglichen Innenräumen, die Einschränkungen privater Treffen und die Bewilligungspflicht für Grossveranstaltungen sollen aufgehoben werden.» Gänzlich alle Massnahmen will man aber doch nicht abschaffen. Wegen der nach wie vor hohen Viruszirkulation will der Regierungsrat in einer Übergangsphase die Maskentragpflicht im öffentlichen Verkehr beibehalten. Regierungsrat Christian Arnold sagt, man habe dies beim Bund entsprechend platziert und meint zudem:

«Die Maskentragpflicht im ÖV macht Sinn. Dies insbesondere im Hinblick darauf, dass der ÖV nicht an den Kantonsgrenzen aufhört.»

Der Urner Regierungsrat setzt sich zudem dafür ein, dass die bei der Einreise in die Schweiz geltende 3G-Regel aufgehoben wird und dass auf die geltende Kontaktdatenerhebung verzichtet wird.

Aufhebung des Kantonalen Covid-19-Reglements

Der Regierungsrat hebt zudem seinerseits das Reglement zur Bekämpfung der Verbreitung des Coronavirus vom 9. August 2021 per Mittwoch, 9. Februar 2022 auf. Als Begründung gibt der Regierungsrat an, dass es trotz hoher Infektionszahlen zu keiner Überlastung der Spitäler gekommen ist und die Belegung der Intensivpflegestationen weiter abgenommen hat. Der Grund für die abnehmende Belegung liegt gemäss Regierungsrat in der hohen Immunität der Bevölkerung durch Impfungen und frühere Erkrankungen.

Im kantonalen Covid-19-Reglement war unter anderem Folgendes vorgeschrieben:

Zugang zu repetitiven Gratistests und Teilnahmepflicht für bestimmte Personenkreise.

Maskentragpflicht in den Innenräumen des Kantonsspitals Uri und der sozialmedizinischen Institutionen.

Zertifikatspflicht für den Zutritt zu den Innenräumen des Kantonsspitals Uri und der sozialmedizinischen Institutionen.

Maskentragpflicht in Innenräumen von Schulen sowie von Tagesstrukturangeboten.

Wenn auf spezifische kantonale Regelungen verzichtet wird, gelten die Regeln vom Bund. Da vom Bundesrat wohl vor dem 17. Februar keine Änderungen kommuniziert werden, dürften bis dahin die bundesrätlich verordnete Maskentragepflicht für die Sekundarstufe II bestehen bleiben sowie weiterhin die bundesrätliche Empfehlung gelten, an allen Schulen repetitiv zu testen.

Massentests bleiben aktuell weiterhin möglich

Trotz Aufhebung des kantonalen Covid-19-Reglements können die obligatorischen Schulen und die Schulen der Sekundarstufe II weiterhin Tests durchführen. Die Schulleitungen können nun selbstständig entscheiden, ob die Tests weiterhin angeboten werden sollen oder nicht. Auf Anfrage meint Regierungsrat Christian Arnold, dass das Testangebot wohl weiterhin gebraucht wird, wenn auch in kleinerem Ausmass. Entscheidend sei, was der Bundesrat entscheide und wie lange die Zertifikatspflicht bestehen bleibe. Weiter meint Arnold:

«Solange der Bund zahlt, bieten wir weiterhin die seriellen Tests an. Aber grundsätzlich hat das Testen mit den diversen Aufhebungen an Bedeutung verloren.»

Gleiches gilt sowohl für die gesundheits- und sozialmedizinischen Einrichtungen als auch für die Urner Unternehmen. Der Urner Regierungsrat schreibt, dass sobald sich der Bund aus der Finanzierung der seriellen Testungen zurückzieht, diese dann vom Kanton nicht mehr angeboten werden.