Stiftung Papilio zieht eine positive Bilanz 2018 belief sich der Gewinn der Stiftung auf 63000 Franken. Verschiedene Sanierungen wurden gemacht. Philipp Zurfluh

Vergangenes Jahr war einiges los bei der Stiftung Papilio. Damit man auch in Zukunft gerüstet ist, hat der Stiftungsrat sämtliche Liegenschaften unter die Lupe genommen und den Sanierungsbedarf ermittelt. Dies geht aus dem Jahresbericht 2018 hervor. So konnte unter der Leitung des Stiftungsratsmitglied Margrit Baumann der Pavillon 78 renoviert werden. Den Kita-Gruppen Sternschnuppe und Piccolo sowie dem schulischen Betreuungsangebot konnte somit ein energetisch saniertes und praktisch umgestaltetes Haus wieder zur Verfügung gestellt werden. Zuwachs gab es im Pavillon 61 mit dem Einzug der Spielgruppe Altdorf. Die Sanierung des Pavillons 78 sowie die Durchleitung der Ökoenergie verwandelten das Gelände im vergangenen Sommer in eine Baustelle.

2018 wurde das Papilio-Areal an das Fernwärmenetz der Heizwerk Uri AG angeschlossen. Neu bezieht das Traditionshaus CO2-neutrale Wärmeenergie aus einheimischer Quelle. Mit der Investition in dieses ökologische Heizsystem trägt die Stiftung einen Teil zur nachhaltigen Zukunft bei. Dadurch können mit dem Anschluss an das Fernwärmenetz jährlich 60 000 Liter Heizöl eingespart werden.

Die Stiftung Papilio darf auf ein finanziell erfolgreiches Jahr zurückblicken. Sie schliesst bei einem Aufwand von rund 7,1 Millionen Franken mit einem Gewinn von 63000 Franken. Das Eigenkapital beträgt 1,147 Millionen Franken. «2018 haben wir uns viel vorgenommen. Gemeinsam mit den Mitarbeitern haben wir uns aufgemacht, die definitiven Ziele des Stiftungsrats an die Hand zu nehmen», lässt sich Geschäftsführer Martin Huber im Jahresbericht zitieren. Es wurde die Betreuung für die Schulkinder als selbstständiges Angebot mit einer eigenen, flexiblen Ferienbetreuung ins Leben gerufen. «Damit können wir die Schulkinder noch besser betreuen», sagt Martin Huber.

Elternkaffees sind sehr beliebt

Papilio konnte sich 2018 mit dem Elternkaffee oder der Kinderbetreuung an der Uri 18 der Urner Bevölkerung präsentieren. Vergangenes Jahr wurde das Angebot der Elternkaffees von der Stiftung gemeinsam mit Gesundheitsförderung Uri lanciert. Insgesamt konnten vier Elternkaffees durchgeführt werden. Bis zu 60 Eltern nahmen daran pro Anlass teil. Das Elternkaffee hat zum Ziel, den Eltern Inputs, Ideen und Anregungen für den Alltag mit Kindern mitzugeben. Je nach Thema werden eher Familien mit Klein- oder Schulkindern angesprochen. Das Elternkaffee bietet zudem die Möglichkeit, sich mit anderen Eltern auszutauschen und Kontakte zu knüpfen. Das Angebot ist kostenlos. Auch 2019 haben bereits drei Elternkaffees stattgefunden.

Per 31. Dezember 2018 waren bei Papilio 126 Personen angestellt. Davon üben 99 Personen ihre Tätigkeit auf dem Areal der Stiftung aus, und 27 Personen arbeiten als Tagesmutter oder Pflegefamilie bei sich zu Hause.

Papilio ist in insgesamt drei Sparten aufgeteilt. Im Bereich Familie finden Eltern Rat und Unterstützung. In den drei Kita-Gruppen werden 36 Tagesplätze angeboten. Hier finden Eltern für ihre Kinder im Alter ab drei Monaten bis zum Schuleintritt ein Betreuungsangebot. Im Bereich Schule werden 37 Kinder und Jugendliche unterrichtet. Die Heilpädagogische Tagesschule der Stiftung begleitet Kinder mit einer körperlichen, geistigen oder Mehrfachbehinderung auf ihrem Weg. «Das Ziel unserer Schule ist dabei, eine möglichst hohe Selbstständigkeit in der Lebensgestaltung zu erreichen», heisst es im Jahresbericht. Im Bereich Therapie wurden 2018 insgesamt 750 Kinder behandelt, das sind knapp 100 mehr als noch 2017.