Landrat Uri Das sind die neuen Mitglieder der Rats- und Kommissionsleitung Das Urner Parlament hat die Ratsleitung sowie die Präsidien und Vizepräsidien der acht ständigen Kommissionen neu bestimmt.

Cornelia Gamma (hinten in der Mitte) wurde zur neuen Landratspräsidentin gewählt. Bild: Urs Hanhart (Altdorf, 15. Juni 2022)

In der Session des Urner Landrats vom Mittwoch ist die Ratsleitung neu besetzt worden. Cornelia Gamma (FDP, Schattdorf) wurde zur Landratspräsidentin (bisher: Vizepräsidentin), Martin Huser (SVP, Unterschächen) zum Vizepräsident (bisher: erster Stimmenzähler), Kurt Gisler (CVP/Mitte, Altdorf) als erster Stimmenzähler (bisher: zweiter Stimmenzähler) und Adriano Prandi (SP/Grüne, Altdorf) als zweiter Stimmenzähler (neu) gewählt.

Sie leiten neu die ständigen acht Kommissionen

In die ständigen Kommissionen wurden die einzelnen Mitglieder 2020 für die gesamte Amtsdauer von vier Jahren gewählt. Das Präsidium und das Vizepräsidium werden hingegen nach zwei Jahren neu bestimmt. Am Mittwoch war es nun so weit. Die Nominierten wurden gemäss Vorschlag der Fraktionen in globo einstimmig gewählt. Es sind dies:

Präsidium: Markus Zurfluh, Attinghausen, FDP.

Vizepräsidium: Martin Huser, Unterschächen, SVP.

Markus Zurfluh. Bild: PD Martin Huser. Bild: PD Bild: PD

Präsidium: Flavio Gisler, Schattdorf, CVP/Mitte.

Vizepräsidium: Georg Simmen, Realp, FDP.

Flavio Gisler. Bild: PD Georg Simmen. Bild: PD Bild: PD

Präsidium: Roland Poletti, Schattdorf, SVP.

Vizepräsidium: Elias Epp, Silenen, CVP/Mitte.

Roland Poletti. Bild: PD Elias Epp. Bild: PD Bild: PD

Präsidium: Céline Huber, Altdorf CVP/Mitte.

Vizepräsidium: Daniel Müller, Silenen, SVP.

Céline Huber. Bild: PD Daniel Müller. Bild: PD Bild: PD

Präsidium: Lea Gisler, Altdorf, CVP/Mitte.

Vizepräsidium: Nora Sommer, Altdorf, SP/Grüne.

Lea Gisler. Bild: PD Nora Sommer. Bild: PD Bild: PD

Präsidium: Marco Roeleven, Altdorf, FDP.

Vizepräsidium: Andreas Bilger, Seedorf, CVP/Mitte.

Marco Roeleven. Bild: PD Andreas Bilger. Bild: PD Bild: PD

Präsidium: Ruedi Wyrsch, Flüelen, CVP/Mitte.

Vizepräsidium: Ludwig Loretz, Andermatt, FDP.

Ruedi Wyrsch. Bild: PD Ludwig Loretz. Bild: PD Bild: PD

Präsidium: Alois Arnold (1965), Bürglen, SVP.

Vizepräsidium: Kurt Gisler, Altdorf, CVP/Mitte.

Alois Arnold. Bild: PD Kurt Gisler. Bild: PD Bild: PD

Die CVP/Mitte übernimmt damit vier Präsidien und ist insgesamt mit sieben Personen in den Kommissionsleitungen vertreten. Auf die SVP und die FDP fallen je zwei Präsidien und zwei Vizepräsidien. Die SP/Grüne-Fraktion ist in einem einzigen Vizepräsidium vertreten. Dies ist vor allem dem Umstand geschuldet, dass Viktor Nager (SP, Schattdorf) aus dem Landrat ausscheidet und damit auch aus der Leitung der Bildungs- und Kulturkommission. Die Fraktionen einigten sich im Vorfeld darauf, das Präsidium mit Céline Huber, der bisherigen Vizepräsidentin der Kommission, zu besetzen und das Vizepräsidium mit Daniel Müller, der bereits in der Kommission Einsitz hatte. Bei den anderen Kommissionen kam es jeweils zu einem Wechsel zwischen dem Präsidium und dem Vizepräsidium. Dies sei ein übliches Vorgehen zur Mitte der Legislatur, wie Ratssekretärin Kristin Arnold auf Anfrage sagt. (zf/eca)