Parolen SP Uri sagt fünfmal Ja und einmal Nein Die Urner Linke empfiehlt, die kantonale Vorlage zur Anschubfinanzierung der SBU-Wäscherei anzunehmen. Ebenfalls mit einem Ja unterstützt werden die Trinkwasser- und Pestizidinitiative sowie das CO 2 - und das Covid-19-Gesetz. Klar Nein sagen die Urner Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten zum Anti-Terror-Gesetz.

Die SP Uri hat gute Erfahrungen mit Online-Meetings gemacht. Das schreibt die Partei in einer Mitteilung. Für die Abstimmungsvorlagen vom 13. Juni wurden nun wiederum die Parolen online gefasst, 50 Mitglieder nahmen teil. «Erneut konnten die Mitglieder nicht nur ihre Stimme zu den fünf eidgenössischen und der einen kantonalen Vorlage abgeben. Sie konnten ihren Entscheid auch kommentieren.»

Einstimmig Ja sagt die Urner SP zur kantonalen Vorlage, dem Kredit für den Ausbau der SBU-Wäscherei von 2,1 Millionen Franken. Die Stiftung Behindertenbetriebe Uri soll die Wäsche des neuen Kantonsspitals übernehmen. Begründet wurden die Ja-Stimmen unter anderem damit, dass die Wäscherei eine perfekte Synergie mit der Schaffung und Erhaltung von Arbeitsplätzen darstelle.

Kritik bleibt trotz klarem Resultat nicht aus

Zur Annahme empfohlen werden von der SP Uri vier der fünf eidgenössischen Vorlagen. Sehr deutlich Ja sagt die SP zur Volksinitiative «Für sauberes Trinkwasser und gesunde Nahrung – keine Subventionen für den Pestizid- und den prophylaktischen Antibiotika-Einsatz». 49 Ja standen am Ende einer Stimmfreigabe gegenüber. Trotz allem wurde vereinzelt auch Kritik an der Initiative geäussert. Es sei nicht richtig, dass nur die Bauern, nicht aber die Agrochemie und private Anwender in die Verantwortung genommen würden. Einstimmig zur Annahme empfohlen wird die Volksinitiative «Für eine Schweiz ohne synthetische Pestizide».

Deutlich Ja sagt die SP Uri zum Bundesgesetz über die Verminderung von Treibhausgasemissionen, dem CO 2 -Gesetz (49 Ja, 1 Nein). Dies sei die wichtigste Vorlage für die Zukunft von allen, so ein Kommentar. Jemand anderes meinte, dass der Klimawandel in den Alpen sehr schnell tiefgreifende Auswirkungen haben werde. Seien dies Murgänge, Steinschlag oder Gefährdung von Infrastrukturen in alpinen Lagen. «Uri wird einer der ersten, nachhaltig betroffenen Kantone in der Schweiz sein. Tun wir etwas dagegen. Machen wir einen ersten, kleinen Schritt.»

Zum Bundesgesetz über die gesetzlichen Grundlagen für Verordnungen des Bundesrates zur Bewältigung der Covid-19-Epidemie, dem Covid-19-Gesetz, sagt die Urner SP ebenfalls überzeugt Ja (48 Ja, 2 Stimmfreigaben).

«Einer Demokratie unwürdig»

Mit einem Nein-Anteil von 82 Prozent wird dagegen das Bundesgesetz über polizeiliche Massnahmen zur Bekämpfung von Terrorismus deutlich zur Ablehnung empfohlen. Das Gesetz sei willkürlich und sehe empfindliche Eingriffe in die Grund- und Menschenrechte vor, so ein Kommentar. Zudem habe der präventive Charakter der Massnahmen eine nicht zu rechtfertigende Umkehr der Beweislast zur Folge. «Für die SP Uri ist darum klar: Die im Gesetz vorgesehene Möglichkeit, Jugendliche ab 15 Jahren unter Hausarrest zu stellen und Kinder ab 12 Jahren präventiv zu beobachten, ist einer Demokratie unwürdig.»