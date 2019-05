CVP Altdorf stellt sich hinter das Kunstrasen-Projekt Die CVP-Ortspartei hat mit Urs Stadelmann ein neues Vorstandsmitglied. Er ersetzt den zurückgetretenen Karl Egli. Zudem will die Ortspartei einen Beitrag zur Jugend- und Sportförderung leisten.

Die CVP Altdorf traf sich kürzlich zur Generalversammlung. (Bild: PD)

(pd/RIN) Am vergangenen Dienstag, 8. Mai, versammelte sich die Altdorfer CVP-Familie zur jährlichen Generalversammlung. Präsident Simon Stadler dankte allen engagierten Parteimitgliedern für mehrere hundert Stunden, welche sie für das Wohl der Gemeinde im vergangenen Jahr leisteten.

Zu Beginn der Versammlung stellte der Präsident des FC Altdorf, Yves Althaus, das Projekt «Kunstrasen» vor. Anschliessend erläuterte Gemeinderat Bernhard Schuler die Meinung der Gemeindeexekutive. Nach einer intensiven Diskussion beschloss die CVP Altdorf mit 9 zu 5 Stimmen die Ja-Parole. Nachdem die Gemeinderechnung ein weiteres Mal deutlich höher ausfiel, als budgetiert, ist die Mehrheit der CVP Altdorf der Meinung, dass man in finanziell guten Zeiten auch der Anliegen der Vereine Rechnung tragen soll.

Urs Stadelmann wird in den Vorstand gewählt

Karl Egli gab nach drei Jahren seinen Rücktritt aus dem CVP-Ortspartei-Vorstand. Präsident Simon Stadler würdigte Eglis Arbeit. «Es war für uns Jüngere immer eine Bereicherung gewesen, wenn man auf die langjährige politische Erfahrung von Karl Egli zählen konnte», so Stadler. Neu in den Vorstand gewählt wurde Urs Stadelmann. Er vertritt die CVP aktuell in der Rechnungsprüfungskommission der Gemeinde Altdorf und arbeitet als Leiter der Dätwyler Pensionskasse.

Stadler verabschiedete zudem Martina Schuler, die aus dem Schulrat zurückgetreten ist, sowie Stefan Huber, der infolge Wohnortwechsel als RPK-Mitglied demissioniert hat. Die CVP Altdorf beschloss schliesslich, die Rechnung der Gemeinde Altdorf zur Annahme zu empfehlen.