Partei Nun gibt es auch in Uri eine GLP Bisher war der Kanton Uri ein weisser Fleck für die Grünliberale Partei (GLP). Das ist seit dem 1. April Schnee von gestern.

Der Gründungsvorstand: (von links) Zacharias Ziegler, Denis Aschwanden (Co-Präsident), Charlotte Germann (Co-Präsidentin) Lenka Ziegler, Fabian Zgraggen und David Imhof. Bild: Urs Hanhart (Altdorf, 1. April 2022)

Am Freitagabend herrschte in der Schluuchbar in Altdorf Feierstimmung. Um 19.15 Uhr knallten die Korken und einige Tischbomben explodierten. Kurz zuvor hatten Co-Präsidentin Charlotte Germann und Sekretär Fabian Zgraggen die Formalitäten unter Dach gebracht. Mit der Unterzeichnung der Vereinsstatuten der GLP Uri besiegelten sie die Gründung der neuen Partei.

Unterstützung der Mutterpartei zugesichert

Zu den ersten Gratulantinnen und Gratulanten nach diesem historischen Akt gehörten – nebst einigen Exponenten der im Herbst 2021 aus der Taufe gehobenen Jungen GLP Uri - der Urner alt Ständerat Markus Stadler, der sich bekanntlich im Bundeshaus der GLP-Fraktion angeschlossen hatte, der Luzerner GLP-Nationalrat Roland Fischer sowie GLP-Schweiz-Vizepräsidentin Melanie Mettler, die für den Kanton Bern im Nationalrat politisiert.

«Es ist eine wahre Freude. Heute ist die Derniere der Gründungen von GLP-Kantonalparteien», meinte Mettler in ihrer Kurzansprache. Dann fügte sie noch an: «Ich bin überzeugt, dass ein Angebot aufgebaut wird, das für Urnerinnen und Urner attraktiv sein wird, insbesondere auch für Leute, die sich bisher politisch nirgends zu Hause fühlten.» Und weiter:

«Uri ist ein eher konservativer Kanton. Aber auch hier gibt es Leute, die optimistisch nach vorne blicken wollen. Die GLP hat sehr schöne Lösungen im Angebot.»

Die GLP Schweiz sei gerne bereit, der neuen Sektion beim Aufbau der Strukturen zu helfen. «Es wäre schön, wenn die GLP Uri bei den Wahlen in zwei Jahren so richtig abräumen würde», so Mettler. Bisher war das Urnerland ein weisser Fleck für die GLP. Dieses Manko ist nun behoben worden. Damit ist die GLP jetzt in allen Kantonen vertreten.

Standortattraktivität von Uri erhöhen

Der Gründungsvorstand setzt sich zusammen aus dem Co-Präsidium Charlotte Germann und Denis Aschwanden, beide aus Altdorf, Sekretär Fabian Zgraggen, Altdorf, dem Medienverantwortlichen Zacharias Ziegler sowie Lenka Ziegler, beide aus Bürglen, sowie David Imhof, Seedorf.

Gemäss Denis Aschwanden will sich seine Partei für eine Steigerung der Standortattraktivität einsetzen. Vor allem soll das Thema «Brain-Drain» auf die Traktandenliste gebracht werden. «Gut ausgebildete junge Leute kommen meistens nicht mehr zurück in den Kanton Uri. Es gibt zu wenig Arbeitsstellen und Perspektiven», betonte der Co-Präsident, der ergänzte: «Mehrere Standbeine müssen direkt angegangen werden, um eine Perspektive zu schaffen.» Und weiter:

«Es gilt Innovation und Forschung im Kanton Uri vermehrt zu fördern. Diesbezügliche Ansätze sind bereits vorhanden. Aber man könnte noch mehr machen.»

Ein weiteres Augenmerk will die GLP auf Start-ups legen. Hier fehle es an einer direkten Förderung. Im Gesundheitssystem seien gewisse Lücken vorhanden. «Man sollte Netzwerke schaffen mit Nachbarkantonen und auf Kooperationen setzen, damit ein Gesamtangebot vorhanden ist», unterstrich Aschwanden.

Mitgliederwerbung beginnt

Ansonsten will die GLP Uri die Ideen und das Parteiprogramm der nationalen Mutterpartei übernehmen. Als Ziele sind dort unter anderem festgehalten: der Atomausstieg, die Gleichstellung aller Lebensmodelle, eine liberale Wirtschaft, eine offene und vernetze Schweiz, die Stärkung von Bildung und Forschung, die Verbesserung der Biodiversität, die Stützung der Demokratie und des Völkerrechts, nachhaltige Mobilität, den Schutz der humanitären Tradition, das Senken der Gesundheitskosten bei gleich bleibender Qualität sowie das Verdichten statt Zersiedeln bei der Raumplanung.

Zum weiteren Vorgehen sagte Aschwanden: «Als nächstes werden wir schauen, möglichst viele Mitglieder zu werben und uns dann dem eigentlichen Parteialltag widmen.» Erklärtes Ziel sei es, bei den kantonalen Wahlen 2024 den Einzug in den Landrat und auch in die Regierung zu schaffen. Wie viele Sitze im Parlament angestrebt werden, konnte Aschwanden noch nicht sagen. Als Vorbild dient die GLP Nidwalden, die nur kurz nach der Gründung einen Coup landete, Fraktionsstärke erreichte und sogar den Sprung in die Kantonsexekutive schaffte.