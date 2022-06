Parteitag Ausfallende Intercity-Halte in Altdorf: SP Uri reagiert mit Unverständnis auf SBB-Entscheid An ihrem Parteitag hat sich die SP Uri über schwarze Zahlen in der Kasse freuen dürfen. Salomé Stutz und Jonas Bissig wurden neu in die Geschäftsleitung gewählt. Zu diskutieren gaben das Grossprojekt an der Isleten und die Intercity-Halte in Altdorf.

Trotz schönstem Sommerwetter und zahlreichen weiteren Veranstaltungen nahmen 25 Personen am ordentlichen Parteitag der SP Uri im Sisag Campus in Schattdorf teil. Zu den traktandierten Geschäften gehörten auch die Jahresberichte aus Regierungsrat, Fraktion, Geschäftsleitung, Erziehungsrat, Mittelschulrat, Juso und der Gleichstellungskommission, die einstimmig gutgeheissen wurden und auf www.sp-uri.ch aufgeschaltet sind.

Ebenfalls ohne Gegenstimme gutgeheissen wurde die Jahresrechnung 2021/22, die mit einem Gewinn von 1550 Franken schliesst, wie aus der Mitteilung der SP Uri hervorgeht. Budgetiert war ein Gewinn von 3000 Franken. Für das laufende Geschäftsjahr rechnet die SP Uri erneut mit schwarzen Zahlen und einem Gewinn von 4000 Franken, wie Kassierin Milena Baumann erklärte.

Nach zwölf Jahren aus der Geschäftsleitung

Die Revisorin Susanne Bätscher-Planzer und Revisor Herbert Enz wurden für zwei weitere Jahre bis 2024 wiedergewählt. Ebenfalls für zwei weitere Jahre in ihren Ämtern bestätigt wurden die Geschäftsleitungsmitglieder Milena Baumann, Céline Walker, Angelica Züst, Angelina Renner, Dimitri Moretti und Thomas Huwyler. Neu in die Geschäftsleitung gewählt wurden Salomé Stutz und Jonas Bissig. Sie ersetzen Reto Röthlin, der zwei Jahre der GL angehörte und Walter Infanger, der zwölf Jahre Teil der GL war. Reto Röthlin wurde mit grossem Applaus für seine Arbeit gedankt. Walter Infanger, der am Parteitag nicht teilnehmen konnte, wird zu einem späteren Zeitpunkt verabschiedet.

Thomas Huwyler, der den Parteitag leitete, informierte über die im März 2023 anstehenden Wahlen ins Land- und Obergericht und teilte mit, dass Henri Euler nach 43 Jahren Tätigkeit im Jugendgericht Uri seinen Rücktritt gegeben hat. Alexandra Egli und Nora Sommer berichteten aus der Social-Media-Gruppe der SP Uri. Diese soll bei den Wahlen in den Regierungs- und Landrat 2024 eine noch wichtigere Rolle spielen als bis jetzt, heisst es in der Mitteilung weiter.

Wegen Wohnortwechsel scheidet Viktor Nager (Schattdorf) in der Junisession aus dem Landrat aus. Sein Nachfolger Samuel Bissig dankte Viktor Nager für die geleistete Arbeit. Er freue sich auf das Amt, das er mit viel Elan, aber auch gehörigem Respekt antrete, so Samuel Bissig.

«Es darf nicht jedes Mal der Kantonsbahnhof bluten»

Dass die Urner Sozialdemokratinnen und -demokraten gerne und intensiv diskutieren, wurde am Parteitag erneut unter Beweis gestellt. Céline Walker informierte über den Informationsanlass vom April über das von Investor Samih Sawiris an der Isleten geplante Grossprojekt. Stimmen aus dem Publikum steuerten zusätzliche Informationen bei oder äusserten Bedenken zum Projekt. «Die SP Uri wird den weiteren Verlauf des Projekts aufmerksam und kritisch verfolgen und sich – wenn notwendig – dazu in den Medien äussern», heisst es in der Mitteilung der SP Uri.

Grosses Unverständnis rief der Entscheid der SBB hervor, die IC-Halte in Altdorf nach Zürich aus dem Fahrplan zu kippen. «Es darf nicht jedes Mal der Kantonsbahnhof in Altdorf bluten, wenn die SBB nordwärts eine Baustelle betrieben», so die SP Uri. Zudem seien Land- und Regierungsrat aufgefordert worden, in dieser Angelegenheit Druck auf die SBB auszuüben. Mit einem Apéro aus der «54 Hochgenuss»-Küche wurde der Parteitag mit angeregten Gesprächen beendet. (pd/RIN)