Parteitag in Altdorf Bei der SP Uri sind sich bei den Parolen alle einig Die Abstimmungsempfehlungen für den 15. Mai wurden am ausserordentlichen Parteitag alle einstimmig gefasst.

Personen verschiedener Organisationen reichten ein Referendum gegen die Finanzierung der Grenzschutzagentur Frontex ein. Die SP Uri setzt sich einstimmig für ein Nein zur Abstimmungsvorlage ein. Bild: Keystone/Peter Schneider (Bern, 20. Januar 2021)

Bei den Genossinnen und Genossen herrschte am Mittwochabend am ausserordentlichen Parteitag Einigkeit. Alle Parolen wurden einstimmig beschlossen. Landrätin Jolanda Joos (Bürglen) stellte die einzige kantonale Vorlage vor. Die Änderung des Gesetzes über die direkten Steuern im Kanton Uri wird zur Annahme empfohlen. Dabei geht es um eine Vereinfachung des Schätzungswesens. Auf den Augenschein der Schätzer vor Ort soll verzichtet werden. «Das Verfahren soll transparenter und zeitgemässer werden», so Jolanda Joos. Erneuert werden muss auch eine Software zur Bewertung der Immobilien. «Die Gesetzesänderung ist eine Chance, das Verfahren stark zu vereinfachen.»

Niklas Joos (Bürglen), Mitglied der SP-Geschäftsleitung, stellte die Änderung des Filmgesetzes vor, welche auch als Lex Netflix bezeichnet wird. Auf eidgenössischer Ebene wird am 15. Mai darüber abgestimmt, ob die Streamingdienste in Zukunft vier Prozent ihres Umsatzes, den sie in der Schweiz generieren, in hiesige Produktionen investieren. Die Jungen seien meist gegen diese Änderung. Die Älteren jedoch dafür. Die einen wollen nicht, dass vorgeschrieben wird, was Netflix zeigt, und befürchten zudem höhere Abo-Preise. Für die anderen steht hingegen die Stärkung der Filmproduktion in der Schweiz im Zentrum. Für die Mitglieder der Urner SP überwiegen die Vorteile. Sie beschlossen einstimmig die Ja-Parole.

Landrätin Nora Sommer (Altdorf) stellte die Änderung des Transplantationsgesetzes vor. Damit soll die erweiterte Widerspruchslösung eingeführt werden. Wer keine Organe spenden möchte, muss dies explizit festhalten. Ist dies nicht der Fall, entscheiden die Angehörigen im mutmasslichen Sinn der verstorbenen Person. Alt Landratspräsident Toni Moser (Bürglen) führte an, dass dies für die Angehörigen extrem schwierig zu entscheiden sei. Er hätte sich denn auch ein besseres Gesetz vorgestellt. Trotzdem wurde aber auch hier einstimmig die Ja-Parole beschlossen.

Angelica Züst (Altdorf) von der SP-Geschäftsleitung stellte die Frontex-Vorlage vor, bei der es um die Übernahme der EU-Verordnung über die Europäische Grenz- und Küstenwache geht. «Die Vorlage ist unausgeglichen und stärkt die Abschottung», sagte Angelica Züst. «Sie gehört zurück an den Absender und muss überarbeitet werden.» Anschliessend könne man dann wieder über eine neue Vorlage diskutieren. «Statt nur die Aussengrenzen zu schützen, sollte es das Ziel sein, das Recht auf Asyl zu stärken.» Die Mitglieder der SP Uri sahen dies offensichtlich auch so und beschlossen einstimmig die Nein-Parole.