Leserbrief Pascal Blöchlinger ist ein Polittalent Zu den nationalen Wahlen vom 20. Oktober

Wie Sie vielleicht alle bestens wissen, trete ich nicht ganz freiwillig aus dem nationalen Parlament zurück. Vor genau einem Jahr erhielt ich die Diagnose Hirntumor. Nach langem Bangen um meine Gesundheit und dem Wiedereinstieg im Frühling, habe ich mich Ende März entschieden, nicht mehr zu den aktuellen Wahlen anzutreten. Somit wird ein Nachfolger für mich gesucht.

Mit Pascal Blöchlinger erhält der Kanton Uri ein überaus talentiertes Polittalent für die aktuellen Wahlen vom 20. Oktober 2019. Er ist nicht nur Verwaltungsrat der Blöchlinger Recycling AG, sondern in der gesamten Gesellschaft sehr gut vernetzt. Pascal Blöchlinger ist junger Familienvater, frisch verheiratet und in Altdorf wohnhaft. Als aktueller Landratspräsident kommt er mit allen Schichten der Bevölkerung in Kontakt.

Zudem vertreten bereits zwei Ständeräte der FDP und CVP den Kanton Uri in Bern. Aus diesem Grund empfehle ich Ihnen, Pascal Blöchlinger am 20. Oktober 2019 in den Nationalrat zu wählen.

Beat Arnold, Nationalrat, Schattdorf